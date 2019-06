Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar este semana

Actores de la política, del deporte y del espectáculo dieron de qué hablar esta semana con sus polémicas declaraciones.



No tiene mucha ciencia gobernar

En el deportivo de beisbol de Ecatepec, ante consignas de algunos asistentes por la falta de obras y servicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuesta trabajo echar a andar la administración porque era un gobierno federal que estaba echado como un elefante.

"Todavía falta porque cuesta trabajo echar a andar al gobierno porque era un gobierno, el federal, que estaba echado como un elefante reumático y mañoso que hay que pararlo y empujarlo para que le sirva al pueblo", expresó.

El presidente aseguró que no tiene mucha ciencia gobernar, porque la política tiene que ver con el sentido común.

"No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar no es tan apegado a la realidad; la política tiene más que ver con el sentido común que es el menos común, eso sí, de los sentidos. La política tiene que ver más con el juicio práctico, la política es transformar, es hacer historia, es un oficio noble que permite a la autoridad servir a sus semejantes, servir al prójimo. Esa es la verdadera política", expresó.



Guardaré algunas granadas para la guerra

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dijo estar segura de realizar una buena comparecencia el próximo 8 de julio ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

Guevara Espinoza se mostró segura al frente de la Conade y negó las acusaciones de corrupción que recientemente han azotado al organismo. Añadió que mostrará algunos actos de corrupción de administraciones pasadas en la Conade, aunque dijo que no puede decirlas todavía.

"Hay que guardar algunas granadas para la guerra. Todavía prefiero guardarme esa granada", sostuvo la exvelocista.



"No es mi tipo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las acusaciones de violación de la escritora E. Jean Carroll, de la que aseguró no es "su tipo", en una entrevista publicada este martes en el periódico "The Hill".

"Es todo mentira", dijo Trump, de 73 años, a "The Hill", y al tiempo que aseguró que no sabe nada de "esta mujer".

"Lo digo con todo respeto: número uno, ella no es mi tipo. Número dos, eso jamás ocurrió", añadió el presidente durante la entrevista, realizada el lunes en su despacho en la Casa Blanca.



Yo me gané mi lugar

Luego de la serie de tuits que intercambiaron el clavadista Yahel Castillo y el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, una nueva "discusión" se desató en redes sociales. Ahora los protagonistas fueron la clavadista Paola Espinosa y el mismo D'Alessio.

El intercambio de opiniones se inició luego de que Espinosa publicara un video en el que etiquetó a la diputada Tatiana Clouthier y al mismo D'Alessio, en el que pedía que detuvieran sus comentarios, porque incitaban a que la agredieran.

"Yo me gané mi lugar (en Juegos Panamericanos y Mundiales), no sólo con una puntuación de esta temporada, sino también del de la temporada pasada", dijo Espinosa, quien, por ejemplo, fue seleccionada en clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, pero ni siquiera compitió en esa prueba en el selectivo de León.

Ante ello, D'Alessio respondió diciendo que respetaba su carrera.

"Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tú, gana México", dijo D'Alessio.



Refuerzo, no fracaso

La entrada de la Guardia Nacional no es un fracaso a la estrategia de seguridad, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez.

"De ninguna manera lo vemos como un fracaso, es un refuerzo. No se ve el tema de la Guardia Nacional como un fracaso, ni siquiera tendría el alcance para eso; simplemente, como lo he dicho, viene a complementar, viene a sumar y eso nos refuerza nuestra capacidad", comentó el jefe de la Policía capitalina a las afueras del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Orta Martínez dijo que aún no tiene un plan establecido y que se encuentran en detalles para saber cuál será la coordinación del nuevo cuerpo de seguridad con la SSC y la estrategia de seguridad del gobierno capitalino.