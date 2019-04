Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar

Esta semana, personajes de todos los ámbitos dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus declaraciones. Éstas son las frases de la semana:



Garrotazo a lo tonto al avispero

En su conferencia de prensa mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos discutieron por las cifras de homicidios en el país.

El periodista cuestionó al mandatario sobre el aumento de los asesinatos en el país, por lo que López Obrador reviró que todos los días trabaja su gobierno para atender el principal problema de la inseguridad y la violencia.

"No, no han aumentado. Yo tengo otra información, yo te invito para que las revisemos (....) en dos sexenios perdieron la vida, desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos", declaró el presidente López Obrador.



La homofobia es una elección

En su visita a México, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, pidió al Senado legislar a favor del matrimonio del mismo sexo, pues en países democráticos los gobernantes no deben decidir cómo los ciudadanos deben vivir.

"Las sociedades son más avanzadas de lo que creen. La homosexualidad no es una elección, quiero decir que hay que aceptarse a sí mismo. Tuve miedo de hablar de esto por cómo iba a reaccionar mi familia, cómo iban a reaccionar mis padres, mis amigos si soy gay, pero tuve que aceptarme a mí mismo. La homosexualidad no es una elección, la homofobia es una elección", afirmó.



Mi gente bonita

"Mi gente bonita, estamos en Qatar, ya de regreso a México y tengo que decirles que aquí el precio, el litro de la gasolina es de ocho pesos, sí ocho pesos señoras y señores, no como nos lo prometió nuestro gobierno chafa", dijo a través de redes sociales Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, quien fue criticado por haber viajado a aquel país.



Por la corrupción

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, culpó a la corrupción en México por los bajos niveles de inversión y crecimiento, y afirmó que los servicios públicos de salud "son extremadamente malos".

"El efecto multiplicador de las inversiones en el caso de México, es mucho más bajo que en la mayoría de los países de América Latina porque hay corrupción y hay mala planeación y otros elementos", dijo al participar en la mesa de discusión "Lograr que el crecimiento beneficie a los pobres", organizado por el Banco Mundial.



Estimado becario

Apenas estudiantes de nivel medio superior recibían su primer depósito de la beca "Benito Juárez", ya se difundían en redes sociales fotografías de adolescentes presumiendo los mil 600 pesos del apoyo económico.

Dichas imágenes generaron controversia entre usuarios de las redes sociales, quienes iniciaron una discusión sobre en qué o quienes decidían el destino de ese dinero otorgado por la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En Twitter y Facebook destacó la frase "Estimado (a) Becario (a): El dinero es tuyo", la cual era acompañada de una lista de cosas en las que podrían los adolescentes gastar su dinero, pero al final de esa lista se decía: "Para eso, para que lo DISFRUTES, es que pago mis impuestos".



La tiene difícil

Arath de la Torre deseó que su amigo y compañero de trabajo, Pablo Lyle, pueda librar positivamente el problema legal en el que se encuentra, ya que asegura, es una buena persona.

"Mira, he podido hablar con él y es muy lamentable lo que sucedió, la tiene muy difícil. Lo quiero con todo mi corazón y lo único que les puedo decir es que es una buena persona, es un hombre trabajador y debido a las circunstancias está metido en un asunto muy complicado, deseo de todo corazón que se aferre al poder superior, a sus seres queridos, a sus abogados y que enfrente esto como él sabe hacerlo: con valor y garra, porque es un hombre muy valiente", declaró.



"Los animales deben ser considerados como personas"

La senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, presentó este martes una iniciativa en el Pleno del Senado en donde se manifiesta en contra del uso de animales en la industria cosmética.

"Los animales deben ser considerados como personas, y no como cosas, y deben tener sus propios derechos", expresó la senadora durante su participación en el Pleno.

Dijo que esas palabras no salían de ella, sino de una reciente declaración de académicos y juristas muy prestigiados en una reunión en Francia, en respuesta a los dichos de Cambridge, en los que hace siete años neurocientíficos demostraron que hay conciencia en todos los seres vivientes.

"Invocamos a la ciencia cuando nos conviene, de lo contrario la ignoramos", dijo.



Amo WikiLeaks

Tras el arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en sus redes sociales no saber nada al respecto, cuando en años pasados manifestaba su apoyo a la organización encargada de filtrar datos.

"WikiLeaks, amo WikiLeaks", dijo Trump en Pensilvania.

"WikiLeaks es como el cofre de un tesoro", dijo Trump en Michigan.

"Amo leer WikiLeaks" Trump dijo en Ohio.



Nadie está por encima de la ley

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó en el Parlamento que la detención en Londres del fundador de WikiLeaks demuestra que "nadie está por encima de la ley" en el Reino Unido.