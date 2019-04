Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar

Esta semana, personajes de todos los ámbitos dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus declaraciones.



"Perra mañosa"

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, llamó "perra mañosa" a Javier Lozano a través de Twitter.

El enfrentamiento entre ambos personajes se desató luego de que el Lozano criticó una foto publicada por EL UNIVERSAL, en donde aparece el senador morenista en compañía de su hija, quien lo visitó hace unos días en el senado.



"Juanga vive

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el cantante Juan Gabriel "vive por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria y patriota".

En una de sus conferencias de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que recibió una carta del abogado del extinto compositor -quien perdió la vida en agosto de 2016-, en la que aseguró que el cantante michoacano está con vida.

"No lo evado, lo trato, porque es una persona que esté vivo o esté muerto, es una persona excepcional, extraordinaria. Fue un gran artista. Es amor eterno", dijo el mandatario en referencia a uno de los mayores éxitos de Juan Gabriel.



"Caravanas madrecitas"

El Gobierno federal reportó un incremento exponencial en el número de personas migrantes que han transitado por México para ingresar irregularmente a Estados Unidos, mismo que ya asciende a 300 mil en sólo tres meses de este año.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que este cambio en el flujo migratorio, que se muestra en que tal vez no hubo "caravana madre, pero sí caravanas madrecitas", es el que ha ocasionado que el gobierno federal refuerce su atención al problema.



"Me vale madre"

"La Península de Yucatán es hermosa y no creo -me vale madre echarme encima a la mitad de México- no creo que sea buena idea el Tren Maya. Van a destruir muchísima selva. Lo que es, es y lo que no es, no es. Está bien que el nuevo gobierno dé opciones, pero cuando va contra la ecología, ahí no va, ahí no se permite.

"Hay que hacer un estudio para saber qué va a pasar con ese Tren Maya, que va a destruir millones, millones de árboles. No hay que dejarnos mexicanos, eso vamos a hacer una lucha", expresó Fher, vocalista de Maná.



"Magnificaron el drama"

"El Presidente va ir a hablar con la gente, porque tiene que explicarles directamente a las personas, porque los medios lamentablemente están magnificando el drama y favoreciendo una muy mala encaminada política de oposición, destructiva, que ellos en su momento no atendieron esa situación", expresó la senadora de Morena, Gloria Sánchez, luego del ataque registrado en Minatitlán, Veracruz, que dejó 13 muertos.



"Hecho de maíz"

"México es un país hecho de maíz. Somos granos de maíz de una misma mazorca. Hoy presentamos una iniciativa con proyecto de decreto que brota de la tierra y de la mano campesina", dijo la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, al presentar una iniciativa.

La también activista social pidió dejar hablar al maíz del abandono del campo, de los gobiernos "vendidos al dinero", de la semilla nativa y de las grandes empresas que pretenden someterlo.

"Que hable el maíz, que desgrane sus palabras, que alimente a nuestro pueblo con su grano, que cubra nuestro destino. De masa de maíz se hicieron nuestros brazos, piernas, nuestra carne, que no caiga el chahuistle transgénico sobre nuestra primera gracia divina", externó al instalar una ofrenda en honor.



"Voy a demostrar mi inocencia"

Después de casi dos horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero al diputado de Morena, Cipriano Charrez Pedraza.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo solicitó el desafuero del legislador de Morena debido a que está acusado de los delitos de homicidio culposo, omisión de ayuda y daño en propiedad ajena, por presuntamente estar involucrado en un accidente carretero en su natal Ixmiquilpan, Hidalgo el pasado 6 de octubre.



"Voy a demostrar mi inocencia", señaló el legislador.

"De lo que sí estoy seguro es que a partir de ese lamentable suceso, se ha implementado todo un esquema de linchamiento mediático y jurídico hacia mi persona, implementado por intereses político y económicos muy fuertes que se amparan en el gobierno del estado de Hidalgo y hasta hace poco formaban parte de las grandes decisiones del país del sexenio pasado y cuya maquinaria mediática vigente está para descarrilar cualquier proceso de transformación en el país", agregó.



"¡Mejor que no pase otra vez!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a soldados mexicanos de apuntar con armas a guardias fronterizos, "probablemente como una táctica de distracción de los traficantes en la frontera".

"¡Mejor que no pase otra vez!", escribió el mandatario estadounidense en Twitter, quien aseguró que ahora EU envía soldados armados a la frontera.