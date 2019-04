Las frases de políticos y de la farándula que dieron de qué hablar

Esta Semana Santa, personajes de la política y la farándula, voluntaria e involuntariamente, dijeron frases que causaron polémica.



Si la prensa se excede...

En una de sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó advertencias a la prensa y periodistas, pues dijo que si se exceden, la gente los pondrá en su lugar.

"Si un periodista se excede, la misma gente lo pone en su lugar", dijo y agregó que cuando uno "enseña el cobre", se ve mal.

"Una recomendación fraterna: no hay que hacer el ridículo, no hay que menospreciar a la gente. Se sigue pensando que se puede manipular al pueblo", refirió.



"La corrupción es la nueva peste del mundo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso del expresidente de Perú, Alan García, quien era investigado por autoridades de ese país por estar involucrado en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

"Lamento el suicidio del expresidente de Perú, Alan García, y todo alrededor del caso Odebrecht", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En ese mismo mensaje el Presidente señaló que la corrupción "es la nueva peste del mundo".



"No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza"

El expresidente peruano Alan García rechazó las acusaciones de corrupción en una carta escrita antes de suicidarse el miércoles pasado, afirmando que "no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza".

"He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos", escribió el exmandatario en el mensaje dirigido a sus seis hijos, que leyó este viernes en medio de sollozos su hija Luciana durante las exequias.

"No hubo ni habrá cuenta ni soborno, ni riquezas, la historia tiene más valor que cualquier riqueza material", señaló el expresidente, quien se pegó un tiro en la cabeza el miércoles cuando iba a ser detenido por presunto "lavado" de activos y colusión en un caso vinculado al escándalo de la brasileña Odebrecht en Perú.



Sor Juana y la cannabis

La senadora por Morena, Jesusa Rodríguez, publicó un video, a través de su cuenta de Twitter, en el que señaló que si Sor Juana Inés de la Cruz viviera, apoyaría la regulación de la cannabis.

"¿Será que Sor Juana probó los efectos de las plantas de conocimiento de México?", cuestionó la legisladora al citar un fragmento de "Las inimitables plumas".

"Estoy segura que si viviera hoy día, apoyaría la regulación de la cannabis", dijo la senadora.



Fácilmente impugnable

Este 16 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum para detener y dejar sin efecto las medidas que contempla la Reforma Educativa de la administración del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Al respecto, José Ramón Cossío, ministro en retiro, señaló que el memorándum presentado por López Obrador es "fácilmente impugnable" pues carece de fundamentación y motivación pues no cita ninguna norma jurídica para sustentarlo.

Asimismo, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y eso lo quiere hacer con su "dictadura de ocurrencias".

Por su lado, la coordinadora de los perredistas en San Lázaro, Verónica Juárez, señaló que el memorándum presentado es "un signo de autoritarismo".



¿Por qué eres tan servil?

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, arremetió contra el periodista Jorge Ramos, luego de que el pasado 12 de abril el comunicador cuestionara al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las cifras de homicidios en el país.

"Empieza a preguntarte a ti mismo, por qué eres tan servil ante el neoliberalismo", fue el mensaje que Fernández Noroña mandó a Ramos, luego de que el periodista escribiera en Twitter: "A pesar de todo, seguiré haciendo preguntas...".



"No tiene corazón"

El papa Francisco ha afirmado que quien rechaza a los homosexuales "no tiene corazón humano", durante una conversación que ha mantenido con el comediante británico Stephen K. Amos y que será emitida por la cadena de televisión BBC de Londres.

"Todos somos seres humanos, tenemos dignidad. Si una persona tiene una tendencia u otra, esto no le quita la dignidad como persona", argumenta el pontífice argentino.

"La gente que decide rechazar a las personas por el adjetivo es gente que no tiene corazón humano", añade.



"¡Que no les cuenten cuentos chinos!

"¡Que no les cuenten cuentos chinos! no estoy ni grave, ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!", escribió en redes sociales el actor Xavier López "Chabelo", luego de que se especulara sobre su estado de salud.