Las frases del Segundo Informe de AMLO

Te ofrecemos aquí las frases más representativas del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de la crisis, de la pandemia, la corrupción, el Nuevo Tratado de Libre Comercio, Adam Smith y mucho más:

"No es por presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno".

"Pronostiqué que la crisis sería transitoria, en forma de V, afortunadamente así ha sido".

"La caída de la economía fue de 10.4% y fue menor el daño que nos causó la crisis económica que lo que se está registrando en otros países, como Italia y Francia".

"Las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes, no tengo más que decirles que gracias, en nombre del gobierno y de nuestro pueblo".

"En mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, nos trató con respeto y lo más importante: elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América".

AMLO cita a Adam Smith: "Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, hay algunos elementos de su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla".

"Por convicción hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los otros gobiernos. Y lo más interesante, ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan".

"Han bajado casi todos los delitos, menos el homicidio doloso y la extorsión".

"Miren cómo han cambiado las cosas: invité al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte y no pudieron venir. Tienen la arrogancia de sentirse libres".

"Respetaré el fallo popular, sea cual sea", dice sobre la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes.