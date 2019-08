Las frases y declaraciones del caso Rosario Robles

Este lunes iniciamos la semana con la segunda audiencia de Rosario Robles, de la que ya no salió libre. Al arrancar la diligencia y después del arribo de sus abogados, Robles dijo que llegaba "con las faldas bien puestas" y para "tomar al toro por los cuernos".

Ya durante el ejercicio Robles aseguró que no tiene los recursos como para irse a vivir a Canadá, "como otros", sin mencionar a Napoleón Gómez Urrutia por su nombre.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, confirmó que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles, es su sobrino.

"Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar", tuiteó.

Ello, debido a que fue conocido que en 2004 Padierna y Robles rompieron debido a los llamados videoescándalos.

Las perlas de AMLO. Ya el viernes, el presidente López Obrador regaló dos perlas que quedan para el registro, dos oraciones largas ya no sobre el caso Robles, sino sobre la independencia del Banco de México, luego de la baja de tasas el jueves, y sobre la estrategia legal para frenar el proyecto aeroportuario de Santa Lucía:

"Es lo mismo lo del Banco de México, respetuosos por completo. Ayer vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica, que nos corresponde a nosotros, haciendo recomendaciones de otro tipo; pero es mejor que usen a plenitud las libertad, su autonomía, que tengan la arrogancia de sentirse libres, a que vayan a decir que nos estamos nosotros metiendo. Estamos cuidando mucho todo eso".

"Ya lo estamos viendo. La verdad es un sabotaje legal para que no se vaya a malinterpretar, pero es increíble, más de 80 amparos. ¿Cuántos amparos se presentaron cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el Lago de Texcoco el aeropuerto?", dijo.

"Ahora se puso de moda, ya es como deporte nacional el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo. Yo espero que esto se resuelva pronto, estamos pidiendo al Poder Judicial que, de conformidad con la ley, resuelva, porque son tácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra. Entonces, yo espero que esto se resuelva pronto", finalizó.