LAS IGNORADAS Y CALUMNIADAS AVES URBANAS

Las aves en nuestra ciudad sobreviven dramáticamente. Calumniadas por las empresas de control de plagas, total indiferencia por parte de autoridades que debían protegerlas por Ley. Sobreviven despreciadas y acusadas por un público sin cultura biológica; las aves resisten, cumpliendo la dura tarea de ser padres de familia con polluelos a mantener. Cada día vuelan de sus improvisados refugios en bajo puentes y árboles, buscando alimento y agua en una jungla de cemento y asfalto...mientras evitan coches, transeúntes o ataques de depredadores de todo tipo.

Paloma aliblanca (Zenaida asiática). Nótese el borde del ala y el bello sombreado azul en el ojo y un elegante jaspe negro en el cuello.

La ecología del altiplano pertenece al tipo de desierto Chihuahuense, seco y caluroso. Aves como las Conguitas cola larga, Aliblancas, Zanates, Gorriones y Zopilotes que habitan en los parques citadinos.

Las aves se tienen que adaptar como puedan a nuestra caótica urbe de ardiente cemento, asfalto e intenso tráfico. Personas con sensibilidad les colocan bebederos improvisados en jardines y camellones, otros les tiran pedacitos de pan o de tortillas frías. Estas caritativas personas son criticadas por quienes difunden o creen tantos engaños y supersticiones sobre las aves. Tan prejuiciosas falsedades han sido difundidas por empresas de "control de plagas" para incitar al público a contratarlos para eliminar animales inocentes que solo desean vivir y de cuales no existen pruebas o registros oficiales comprobados de contagios de enfermedad o parásitos. En San Luis Potosí los animales que contagian enfermedades reales y ocasionan muertes oficialmente reconocidas son los moscos, trasmisores del Zika, Malaria y Dengue. No obstante, no se realizan campañas de prevención o eliminación de criaderos de tan peligrosos insectos.

Todos tenemos la culpa por alejarnos de la naturaleza, igualmente se hace evidente la indiferencia y encubrimiento de las autoridades, supuestamente responsables de la protección de nuestra fauna, cuya Ley de Bienestar Animal se encuentra en vigor. Solo simulan y no ie hacen ni dicen nada. Tampoco lo hacen los académicos de ciencias naturales de las universidades, ni los ornitólogos reconocidos, hablan por las aves; mantienen un perfil bajo, solamente escriben solemnes e inútiles artículos para seguir recibiendo sus becas pagadas con nuestros impuestos. No difunden, no asesoran ni vigilan a las autoridades, ni enseñan la realidad de nuestras especies.

? Las palomas (Columba livia) son amorosos animales que forman familias para toda la vida. Ambos padres producen una nutritiva leche en el buche con la que alimentan a sus polluelos.

? Conguita o Tortolita cola larga, (Columbina inca). Su plumaje semeja escamas de reptil; al volar se escucha como cascabel de serpiente para atemorizar.

Muchas especies migratorias que llegan cada invierno desde los países del norte a nuestro Estado y descansan en las lagunas del Parque Tangamanga. Estas especies tampoco son mencionadas, ni defendidas, pese a ser un fenómeno seguido por Universidades de EU. Y Canadá.

Las aves también sufren con el negocio de la poda destructiva de árboles en banquetas, camellones y parques. Ya que, junto con las ramas cortadas, caen sus nidos con polluelos que quedan piando en el suelo.

Sin embargo, las instituciones encargadas de proteger nuestras especies y académicos en biología que deberían alzar la voz, pero guardan un silencio cómplice.

Zanate hembra (Quiscalus mexicanus). Inteligente ave de afilado pico que caza insectos en los jardines y anida en los árboles cercanos.

? La venta de poda ilegal e impune de árboles de banquetas y camellones, como leña para pollerías y ladrilleras, ha ocasionado la terrible deforestación en la Ciudad.

En un caso reciente en Guadalajara, se grabó en video, a unos individuos que atrapaban palomas con una red bajo un puente, para venderlas como carne de codorniz a restaurantes cómplices. Esto debería haber tenido un castigo ejemplar, por atentar contra la salud humana, pero la impunidad impera en el país y en un par de días se olvida.

Las instituciones de protección ecológica, para mantener su imagen ante una sociedad manipulable, ignorante, sobre temas de biología; promocionan y publicitan la liberación de un animal silvestre encontrado. Sin embargo, esas mismas instituciones no son capaces siquiera de colocar un letrero de "Proteja a las aves" publicar información sobre las diversas especies de la región o instalar carteles o señalética para identificarlas y que los niños puedan conocerlas en los parques. Esta indiferencia y maltrato oculto también ocurre con otros animalitos como tlacuaches, tuzas, reptiles propios del Estado, que casi ya han desaparecido. Los suelos de nuestros camellones y parques se han compactado debido a la poda total del pasto para dar imagen de orden, ya no albergan tuzas ni lombrices que removían el suelo orgánico, de tal modo el agua de riego de pipas ya no llega hasta las raíces y los árboles se secan. Descompactar un suelo es costoso y difícil.

Aunado esto al intenso tráfico de especies que, en nuestro país, es todo un tema escondido, una enorme actividad ilegal millonaria de la cual nadie habla.

Por si fuera poco, como en un contubernio malévolo, no se prohíbe la venta de resorteras en mercados o tianguis, ni tampoco la venta para los niños de rifles de aire en los centros comerciales, con los que muchas veces pierden un ojo. La caza furtiva se ha vuelto una ridícula práctica abusiva común, donde el poco deportivo individuo se desahoga matando animalitos que no saben de armas, y para colmo esto lo hace sentir poderoso.

Cazar no es una actividad buena o glamorosa, es solo una tonta arrogancia abusiva; las armas ya han hecho mucho daño a tantos mexicanos que deberían estar prohibidas. Debemos vigilar a las instituciones encargadas de proteger nuestra fauna y ecología exigir que cumplan sus funciones sin pretextos. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos.