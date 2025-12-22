Las Monarca retornan a reserva de Michoacán

Ocampo, Mich.- Millones de mariposas monarca volaron miles de kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques templados del centro del país que protege la Guardia Nacional (GN).

Cada otoño, desde los últimos días de octubre, estos insectos regalan un espectáculo visual en el Santuario de la Mariposa Monarca, conocido como El Rosario, cuando revolotean y anidan en los árboles de oyamel, pino y encino del municipio de Ocampo, en Michoacán.

Esta parte de la reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, reconocida en 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un Bien de Patrimonio Mundial Natural, es protegida por el Batallón de Protección Ambiental de la GN con el fin de preservar la zona núcleo y evitar, a su vez, la comisión de delitos forestales, principalmente la tala ilegal, el tráfico de recursos forestales y el daño a especies protegidas en el Área Natural Protegida (ANP) ubicada en los límites del Estado de México y Michoacán.

En la parte alta del santuario El Rosario, a unos 3 mil metros sobre el nivel del mar, rodeadas de enormes sujetos forestales, miles de mariposas monarca rompen con su revoloteo el silencio del bosque verde y fresco al desplazarse en colonias de tonos naranja con negro en búsqueda del agua y del néctar que las mantendrá con vida hasta marzo, cuando cumplan su ciclo de reproducción dentro de la biosfera y emprendan el vuelo de regreso a la zona boscosa canadiense, su principal zona reproductiva durante el verano.

El ecosistema también es vigilado durante todo el año por ejidatarios que se coordinan con las autoridades ambientales y federales para mantener a salvo el hábitat del insecto que lleva consigo un gran simbolismo para la región mazahua, pues para los lugareños su llegada representa el regreso de las almas de sus ancestros; además, el atractivo turístico les deja una importante derrama económica.

"Tenemos brigadas de vigilancia las 24 horas, hay guardabosques que nos encargamos de vigilar que no haya tala ilegal, siempre en constante comunicación con personal de la Guardia Nacional y de las autoridades del estado que nos brindan el apoyo, de ser necesario, dijo Horacio Cruz, ejidatario de El Rosario, en Ocampo.