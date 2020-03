"Las mujeres ya no tenemos paciencia", dice titular de Inmujeres

"Lo que no tenemos ya, las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, es paciencia, paciencia para que tardemos 200 años en cerrar las brechas salariales, paciencia para terminar con la violencia, paciencia para salir a la calle y estar tranquilas y seguras", consideró Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Al participar este martes en un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en el museo Memoria y Tolerancia, la funcionara afirmó que lo obtenido por las mujeres no ha sido suficiente, sin embargo están más avanzadas que hace 25 años.

"No estamos donde queremos, pero estamos mucho más avanzadas que hace 25 años y lo que no tenemos ya, las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, es paciencia, paciencia para que tardemos 200 años en cerrar las brechas salariales, paciencia para terminar con la violencia, paciencia para salir a la calle y estar tranquilas y seguras", indicó.

Ante el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; la representante de ONU-Mujeres en México, Belén Sanz Luque; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, entre otros funcionarios, Gasman señaló que con el paro nacional de ayer las mujeres demostraron su fuerza e hicieron de su ausencia un manifiesto ante la falta de valor y reconocimiento de su aportación en lo público y en lo privado.

"También en su ausencia hablaron por las que no pueden hacerlo, estamos empeñados en que México sea un país con futuro queremos cambiar para ser una sociedad con un futuro incluyente, de paz, de bienestar, de igualdad y de solidaridad para todas las mujeres".

Y añadió: "la participación activa de las mujeres es una gran noticia, lo ha sido a través de la historia y reconocemos las luchas de las mujeres que nos antecedieron porque han cambiado la historia".

En este marco, la titular del Inmujeres anunció que trabajarán con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la implementación del programa Mujeres Constructoras de Paz, que se implementará en 162 municipios del país, con una inversión de 144 millones de pesos.

"Sabemos, y en eso estamos empeñadas y estamos en una alianza con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con todo el gobierno, que necesitamos de las mujeres para crear comunidades seguras y en paz", indicó.