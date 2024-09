Las obras de AMLO que tendrá que terminar Sheinbaum

A menos de un mes para terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recorrieron por primera vez el Tramo 5 Sur del Tren Maya, el más polémico de toda la magna obra.

Se trata de un trayecto identificado como el más complejo del Tren Maya y el que mayor atraso ha presentado de todo el circuito ferroviario, que pasa por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Desde el inicio de los trabajos, hace 932 días, las obras dentro de este polémico trazo, que va de Playa del Carmen a Tulum han enfrentado desafíos ambientales, técnicos y legales para llevarse a cabo en medio de la selva, sobre suelo kárstico, cenotes, cavernas, ríos subterráneos y vestigios arqueológicos, con riesgos para el acuífero y pese a las suspensiones judiciales que obligaban a frenar las obras en este año.

¿Qué tendrá que terminar Claudia Sheinbaum?

Aunque, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que no dejaría obras inconclusas hace unos días aceptó que dejará algunas pendientes; sin embargo, en los últimos meses se ha dedicado a inaugurar varias de estas mega obras, las cuales en más de una han quedado a deber en el 100% de su funcionamiento.

El Tren Maya

Precisamente este Tren Maya, una de las magnas obras del presidente López Obrador, lo tendrá que concluir Claudia Sheinbaum en sus últimos dos tramos que pasarán por los estados de Quintana Roo y Campeche.

El Tramo 6 que va de Tulum a Chetumal, está compuesto de 5 estaciones y paraderos que son Tulum, Tulum Aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto, Estación Limones/Chacchoben, Bacalar y Chetumal Aeropuerto.

Mientras, el Tramo 7 iniciará en la estación Nicolás Bravo-Konhunlich, pasando por Xpujil, Calakmul hasta llegar a Centenario, en Campeche; además, una base de mantenimiento y un patio de operaciones en Xpujil.

Sheinbaum también ha fijado como una de sus prioridades para el sureste mexicano la terminación de este Tren Maya en su extensión como tren de carga, con una ampliación a Puerto Progreso, Yucatán.

Tren Interoceánico

López Obrador reconoció que el Tren Interoceánico no quedará terminado durante su gobierno, pero que ya está operando el ferrocarril del Itsmo y que está muy avanzado el de Coatzacoalcos a Palenque y se trabaja en el ferrocarril de Ixtepec hasta los límites con Guatemala.

La presidenta electa ha dicho que se proyecta una inversión de 83 mil millones de pesos para la conclusión del Tren Maya y del Tren Interoceánico, el cual se planea tener una línea hacia Guatemala y otra más que iría hacia Dos Bocas, Tabasco.

"Como saben, en el sur sureste, los proyectos que hemos planteado como prioritarios son la terminación del Tren Maya como tren de carga....y la terminación del Interoceánico, (...) entonces, esta es una prioridad para nosotros. Estamos determinando si se puede terminar en un año o van a ser dos años", explicó.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Si bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es una obra concluida en el sexenio del presidente López Obrador, no ha logrado destacar como referente en el Sistema Aeroportuario Mexicano, por lo que la próxima presidenta tiene la misión de que se convierta en obra de referencia.

Sheinbaum ha señalado que el AIFA es una obra que no descuidará por lo que será parte importante de la ampliación del Sistema Aeroportuario Mexicano.

"Se debe aprovechar y reforzar el impacto del AIFA como una alternativa para pasajeros de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pero también como un hub de carga especializado conectado a un corredor de desarrollo que integra al Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México; y se prolonga potencialmente hasta el puerto de Tuxpan", dijo.

Refinería "Olmeca" de Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, encabezaron el inicio de producción de la refinería Dos Bocas a inicios del mes de agosto.

El Mandatario federal detalló que dicha obra prioritaria de su Gobierno se concluyó en tiempo récord.

"Se concluye esta obra y empieza a producir gasolina, diésel, combustible. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país. No hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo", subrayó.

Mientras que Sheinbaum resaltó la hazaña de las y los ingenieros mexicanos al conseguir que nuestro petróleo sea procesado de forma racional y no se venda en el extranjero para fortalecer la soberanía energética y, por tanto, la soberanía nacional.

Añadió que continuará el avance en la eficiencia de las refinerías actuales para reducir aún más el dos por ciento de importaciones de gasolina y diésel; además, continuará el impulso a la petroquímica y a la industria de fertilizantes, así como el fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tren Interurbano México-Toluca

A pesar de que el Tren Interurbano México-Toluca no fue una de las obras insignia de López Obrador, por su impacto en la ciudadanía se convirtió en una obra referente de su gobierno.