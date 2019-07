Las ocho frases polémicas del chat que detonó un escándalo en Puerto Rico

El chat del Gobierno de Puerto Rico, cuya filtración ha desatado un escándalo sin precedentes, incluye casi 900 páginas con burlas e insultos de las que no se escapa casi nadie, pero hay frases que encendieron la indignación y han motivado varias protestas que amenazan la continuidad del Ejecutivo.



Algunas de las frases destacadas son:



.- "Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta puta", asegura el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en referencia a Melissa Mark Viverito, vicepresidenta del Latino Project y exconcejal en Nueva York.



Esto en respuesta a que Mark Viverito mostró su rechazo a la postura del presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos, Tom Pérez, de apoyar la anexión de la isla a EE.UU.



.- "Estaba salivando por entrarle a tiros", dice el que fuera director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.



.- "Mamabicho (pene) sin precedentes", asegura Ricardo Rosselló del periodista puertorriqueño Benjamín Torres.



. - "No. No estoy más flaco. Es la ilusión óptica (...) todavía estoy ahí, es mi cuarta rotación. Genera un campo de gravedad muy fuerte", dice Rosselló al publicarse en su chat una fotografía de él con un hombre con sobrepeso.



.- "Mis expresiones autorizadas: Dear Oversight Board (Querida Junta de Supervisión Fiscal). Go fuck yourself (A tomar por culo) Sinceramente tuyo, R2 (como se hace llamar en el chat Rosselló)", escribió el gobernador.



.- "Gatita", de esta manera se refiere el exresponsable de Asuntos Públicos Ramón Rosario de la directora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko.



.- "Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla", asegura el también representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino.



.- "Hellouuuuu, como bajen esa bandera me pego", a lo que responde el también responsable de estrategia con medios Rafael Cerame.



Así se refieren Cerame y el entonces encargado de relaciones públicas en el Gobierno, Carlos Bermudez, al comentar si poner las banderas a media asta en homenaje al líder independentista Carlos Gallisá.