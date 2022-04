Las razones de los diputados del Partido Verde para votar a favor

Ante la discusión el próximo domingo de la reforma eléctrica en San Lázaro, la diputada Federica Quijano dijo que en la votación del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador haría lo que considere correcto y admitió que no es un tema que conozca "al 100%" por más que estuvo "en casi 100 foros".

La diputada por Yucatán, e integrante del grupo musical Kabah, lamentó que todos sus logros, en cuanto a salud mental y autismo, siempre se verán empañados "por momentos como estos, en donde todos tienen el dedo apuntándome".

Partido aliado de Morena en la Cámara de Diputados, a través de redes sociales se ha cuestionado el papel de los legisladores de la bancada verde en torno a la reforma eléctrica.

Carlos Puente Salas, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro, aseguró que apoyan la reforma eléctrica de López Obrador, "para garantizar una transición energética que cuide el medio ambiente y promueva el uso de energías limpias y renovables en la generación de electricidad".

"Con la Reforma Eléctrica lograremos que los beneficios de utilizar tecnologías más baratas para producir electricidad, como las energías limpias y renovables, se reflejen en los recibos de luz y en tarifas más justas para las y los mexicanos", escribió Puente en redes sociales.

Al mostrar su apoyo al proyecto presidencial, el coordinador de los diputados del PVEM también destacó compromisos internacionales para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, una perspectiva de futuro impulsando la electromovilidad y la reducción de emisiones de gases contaminantes.

Aseguró que los diputados de su bancada confían en la política y en el diálogo "para construir los consensos necesarios para la aprobación de la Reforma Eléctrica: "Son más nuestras coincidencias que nuestras diferencias, debe estar por encima de cualquier interés particular o de partido".

"Más allá del origen de las propuestas, lo importante es lograr una Reforma Eléctrica que permita terminar con los abusos de unos cuantos en perjuicio del interés público y se traduzca en tarifas de electricidad más justas para todos los mexicanos y no solo para una minoría.

"Además, eleva a rango constitucional la Transición Energética y acelera la penetración de las Energías Limpias y Renovables para cuidar el medio ambiente y cumplir con nuestros compromisos internacionales", expresó el diputado Puente Salas.

"En suma, si lo que realmente se busca es el bienestar de las y los mexicanos, ya no hay pretexto para votar a favor de la Reforma Eléctrica", sentenció.