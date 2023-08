Las recomendaciones de Profeco para elegir útiles escolares

A-AA+

Hay muchas actividades que los padres y madres de familia deben considerar para este regreso a clases. Sin lugar a duda, conseguir los útiles escolares puede ser todo un reto para encontrarlos a buen precio.

Por fortuna, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con algunas recomendaciones para cuidar la economía de las familias mexicanas y volver a las aulas con los de mejor calidad.

Ninguna escuela puede exigir que los útiles sean de una marca determinada y lo mismo ocurre con el precio de los artículos. Asimismo, en el presupuesto se debe considerar que los docentes pueden solicitar otros productos, por ejemplo, de higiene.

La Profeco aconseja hacer una lista y realizar las compras con antelación para evitar adquirir productos que no sean necesarios. También es fundamental comparar precios en establecimientos a fin de elegir los que beneficien al bolsillo.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, algunas recomendaciones que pueden ser de ayuda para madres y padres este regreso a clases son:

*Considerar gustos y presupuesto para surtir la lista con los artículos

*Los productos con personajes y diseños son más caros y del diseño no depende su calidad

*Adquirir productos en tiendas establecidas y guardar el comprobante de compra, así como las garantías

*Checar que los útiles sean vendidos en buen estado, es decir, verificar que no tengan defectos o deformaciones

*Revisar la consistencia del pegamento líquido, debe ser fluida y sin grumos

*En caso de ser posible, antes de adquirir un bolígrafo o plumones probar que funcionen adecuadamente

*Recomendaciones de uso de útiles escolares

*Reutilizar los artículos del ciclo escolar anterior

*Comprar productos de marcas oficiales para garantizar su durabilidad

*Adoptar hábitos sustentables, o bien, reciclar hojas de cuadernos y colores de madera

----¿Cuál es la lista de útiles escolares del ciclo 2023 - 2024?

Entre los útiles escolares que se solicitan para el regreso a clases del ciclo 2023 - 2024 se encuentran:

Cuaderno cuadriculado, a rayas y blanco

Lápiz

Sacapuntas

Pegamento

Lápices de colores

Juego de geometría

Bolígrafo

Goma

Tijeras

Calculadora básica.