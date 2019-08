Las veces que México ha hecho un llamado al control de armas en EU

Durante los tres últimos sexenios, México ha manifestado su preocupación ante Estados Unidos por el fácil acceso a armas de fuego en la Unión Americana y su afectación a los mexicanos.

Los llamados mexicanos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron principalmente contra el tráfico ilegal de armas estadounidenses a territorio nacional que fortalecieron a los grupos del crimen organizado.

Control de venta. Este lunes hubo un pronunciamiento diferente. Después de los asesinatos registrados en Texas, donde hasta el momento se ha reportado ocho mexicanos fallecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos debe mejorar el control de la venta de armas de fuego.

"Somos respetuosos de lo que decidan otros gobiernos, pero pensamos que estos lamentables hechos en Estados Unidos, deben llevar a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas", dijo el Jefe del Estado Mexicano.

Durante su conferencia de prensa mañanera, indicó que su administración no permitirá ningún acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para introducir armas de fuego a México como ocurrió con el fallido operativo "Rápido y Furioso".

Contra el tráfico de armas. En septiembre del año pasado durante una gira por Tamaulipas, Peña Nieto expuso que Estados Unidos y México deberían trabajar de manera conjunta para atacar el tráfico de armas y dinero ilícito de la Unión Americana hacia territorio nacional y que fortalece a los grupos del crimen organizado.

El entonces Presidente de la República apuntó que en 2005 Estados Unidos liberó la venta abierta de armas largas y armas de asalto, lo que fortaleció la capacidad de operación del crimen organizado que obtuvo capacidades de mayor potencia.

Detener la venta. En febrero de 2012, en Ciudad Juárez, el entonces presidente Felipe Calderón hizo un llamado al Gobierno y Congreso de Estados Unidos a detener la venta y el tráfico de armas a México. En su discurso dijo una frase que después se popularizaría: "No más armas hacia México, no more weapons". La cual se utilizó para construir un enorme letrero hecho con tres toneladas de artillería decomisada.

Pidió la participación de todos los sectores estadounidenses para detener la violencia y mencionó que México enfrentaba una crisis debido a esto. Reiteró que eso sólo sería posible con un esfuerzo bilateral.

En marzo de ese año visitó Washington para discutir esta problemática con su entonces homólogo estadounidense Barack Obama, además del tráfico de armas se habló sobre seguridad fronteriza.

"Una relación bilateral fortalecida en esos rubros hacen un México más seguro, y si México está más seguro, Estados Unidos también lo estará", aseguró Calderón en esa reunión con Obama.