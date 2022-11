Layda Sansores asegura que mantendrá señalamientos contra Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Layda Sansores (Morena), gobernadora de Campeche, aseguró este martes que mantendrá los señalamientos contra el senador Ricardo Monreal porque, afirmó, no se trata de un asunto personal sino "contra la persona y la corrupción".

En entrevista en Palacio Nacional, tras finalizar la 113 Asamblea General del IMSS, la gobernadora aseguró que el senador ni siquiera ha contestado su pregunta sobre si apoyó a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para que no lo vincularan a proceso.

"No tengo ninguna cuestión personal, solo mi pregunta era si hiciste uso de tu tráfico de influencias para entregarle a Alejandro Moreno una hoja donde, no lo vinculaban a proceso, donde quedaba exonerado de los delitos por los que había sido acusado por otra persona de su mismo partido. Ese era mi problema, él fue buscando otros laberintos, tratando de justificarse, pero no me ha contestado la pregunta, yo sólo quiero que me responda sí o no es así, porque sería lamentable que usara la justicia como medio de cambio", dijo.

"¿Va a seguir con estos señalamientos?", se le preguntó.

"Contra la persona, contra la corrupción", agregó.

Sansores justificó sus revelaciones con el argumento de Monreal se fue por "otros laberintos" tratando de justificar su relación con Moreno.

Estas declaraciones ocurren luego que un juez federal concedió al senador Ricardo Monreal Ávila la suspensión definitiva al amparo que interpuso contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien deberá abstenerse de publicar comunicaciones privadas e información que involucren al líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El legislador informó que los alcances de esta suspensión definitiva son "que cese cualquier actitud ilegal, e incluso ordenan desaparecer o eliminar cualquier alusión mía en las redes del gobierno del estado, de ella y de Comunicación Social, tampoco lo han hecho".

En un video compartido en redes sociales, destacó que esta es la buena noticia, pero subrayó que "la mala noticia es que creo que seguirán violando contumazmente, sistemáticamente, reincidentemente, la Constitución y la ley".