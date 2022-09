Le va a ir mal al que actúe injustamente: AMLO

Previo a que TEPJF califique la elección a gobernador de Tamaulipas donde resultó electo Américo Villarreal (Morena), el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sí se comente una injusticia, no se va a resolver nada, y se van a agravar las cosas.

"Al contrario se van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta, ya no son los tiempos de antes, ojalá y sirva este llamado".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que se debe esperar a la resolución del Tribunal Electoral, que dijo, se ha tardado, y eso genera más especulación, confrontación, difamaciones y guerra sucia.

"No se puede fabricar delitos por consigna, imagínense en estos tiempos además nosotros en mi caso, ojalá y se comprenda, yo que padecí, que padecimos de tantos fraudes, imagínense si ya estando como Presidente si me voy a quedar callado si veo un fraude, claro que no, además estoy aquí para hacer valer la democracia, para hacer valer la constitución el artículo 39 de la constitución que establece que el poder dimana del pueblo".

Pidió esperar a que el Tribunal resuelva y se le deje a las autoridades competentes que sean las que presenten pruebas, investiguen y actúen con libertad.

"Conozco al doctor Américo Villareal, lo considero un hombre decente, un hombre recto nada que ver con mafias, se acusa por ejemplo, además de los documentos falsos enviados sin autorización del embajador (Ken Salazar) y hay tantos agentes y están tan sueltos de como en las agencias no hay orden, a las agencias extranjeras, y pueden mandar informes como lo que hicieron con el general Cienfuegos, recortes de periódicos, fotos de pantalla, todo mal hecho sin pruebas, pero alguien abajo quería perjudicarlo a él, perjudicar a la institución, al gobierno...".

"Pero aparte de eso se habla de que hay un municipio que se llama Hidalgo en Tamaulipas y hay una organización (Columna Armada Pedro José Méndez) que se le acusa de estar vinculada a actividades ilícitas", señaló.

Recordó que en su momento ese grupo respaldó al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), y ahora se descubre que tienen relaciones delictivas.

"Vamos a esperar que el tribunal con elementos y con pruebas, porque les hablo de cuatro municipios, que pueden significar para la población de Tamaulipas del 3 al 5% de la población. Pero que pasó en Nuevo Laredo, Tampico, Victoria, en Altamira y en todos los municipios, o esta organización domina todo Tamaulipas, que se vea a fondo y si me consta que el doctor Américo Villarreal es una gente decente y su esposa y su familia, pero si tienen pruebas que las presenten".

