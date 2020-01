Legalización acercará droga a jóvenes: PAN

Regularizar la portación de marihuana a cantidades de 28 gramos y que poseer hasta 200 gramos sea causa de una multa facilitaría la reventa de la hierba a menores de edad, dijo el senador Damián Zepeda Vidales (PAN).

El coordinador de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma en esta materia es prioridad para el grupo de Morena en el próximo periodo ordinario de sesiones y que buscará el apoyo de todas las bancadas.

Aun cuando el tema puede transitar sólo con la mayoría, la Ley para la Regularización del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal deberán llevar el aval por consenso, señaló Monreal Ávila.

Con respecto a que en el plan de regularización del uso lúdico del cannabis se contempla la ruptura de que el límite de portación sean hasta cinco gramos, Zepeda Vidales mencionó: "Me preocupa el enfoque de legalización por el incremento que seguramente tendrá en el consumo de los jóvenes".

Entrevistado sobre el anteproyecto de dictamen que -se informó- está listo en comisiones, el panista comentó: "No coincido con la legalización del consumo de drogas por diversión".

Argumentó: "Es falso que vaya a disminuir la violencia, ya que el crimen organizado no sólo se dedica a vender marihuana y hay otras drogas ilegales en su tráfico, además de extorsión, trata de personas, y demás delitos", y remarcó que le preocupa ese enfoque de legalización por el posible incremento en el consumo de la droga.

Sostuvo que México no tiene un problema de consumo grave como otros países.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa), sólo 2% de la población, a lo mucho, es consumidor consuetudinario, y no más de 10% la ha probado alguna vez en su vida.

De acuerdo con Zepeda Vidales, es suficiente con los cinco gramos que se permite portar legalmente y consideró "que nadie debe estar en la cárcel por fumar".

A manera de ilustración, el senador de Acción Nacional comentó que de cinco gramos se producen 15 cigarrillos de marihuana. Al subir la cantidad aprobada a 28 gramos, la elaboración aumenta a 88 cigarrillos, y de 200 gramos se obtienen 625 churros.

Sostuvo que la portación no penal de marihuana, que se fijaría hasta en 200 gramos, no tendrá un uso para el consumo personal y que el destino de ese producto sería para revenderlo a menores de edad. "Esto que propone Morena es muy delicado", expuso.

Dijo: "En lo personal no le veo nada bueno a acercar la droga a nuestros jóvenes".

Con una legislación así, "mañana van a andar todos fumando en los parques, aunque no esté permitido, y se perderá la tranquilidad de las familias sanas de México", consideró el panista.

El pasado 19 de enero, EL UNIVERSAL publicó que el Senado de la República cuenta con un predictamen que suaviza las sanciones a la posesión del cannabis, al considerar la despenalización en la cadena completa de producción y en la variedad de usos, desde el manejo de la semilla hasta la exportación e importación.

Actualmente es ilegal y se castiga con cárcel la posesión de más de cinco gramos de marihuana.

Al terminar con la prohibición, cualquier persona que porte de 28 gramos hasta 200 gramos de hierba recibirá amonestación, castigo de trabajo comunitario, hasta 36 horas de arresto, una multa de 60 a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y le será decomisado el producto.

Poseer más de 200 gramos de cannabis no autorizada será objeto de las sanciones previstas en la Ley General de Salud, así como en el Código Penal Federal.

La Ley para la Regulación del Cannabis busca "el empoderamiento de los grupos campesinos, agricultores y comunidades en la actividad de siembra, plantación y cosecha", mismas tareas por las que esos grupos han sido perseguidos durante décadas.