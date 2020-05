Legisladores de Morena piden prisión para Calderón durante sesión a distancia

Legisladores de Morena y sus aliados (PES-PT-PVEM) pidieron "cárcel" para el expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante el debate de la agenda política en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que este miércoles se llevó a cabo a distancia.

Durante la sesión, la senadora Martha Lucía Mícher (Morena) puso en la agenda el tema de la nota diplomática que envió el canciller Marcelo Ebrard al gobierno de los Estados Unidos sobre el operativo conocido como "rápido y furioso", en 2009.

En ese momento, varios legisladores del grupo de la mayoría presentaron en sus pantallas letreros que pedían "Cárcel a Calderón", y grupos, incluso de la oposición, destacaron la importancia de que el gobierno estadounidense responda a la nota diplomática.

El diputado Mario Alberto Rodríguez (MC) recordó la comparecencia del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante la Cámara de Diputados, hace nueve años, y aseguró que entonces "se le mintió al Congreso".

El diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT) recordó que él, siendo diputado federal en esa época, solicitó juicio político contra los funcionarios que "mintieron en una comparecencia", pero "en esos años que había impunidad, no prosperó".

"Cuando compareció García Luna, en su cara le dije que estaba vinculado al narco, justamente al "Chapo Guzmán", y que su jefe, que usurpaba la presidencia, también estaba vinculado, no se lo mandé decir; y lo mismo a Marisela Morales", acusó.

Por parte del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu, aseguró que el tema "distrae" del tema principal que debería atenderse en el país, la pandemia del Covid-19. "¿De verdad que este es el tema que teníamos que abordar hoy? Yo creo que no".

"En lo internacional deberíamos estar hablando de cómo ser consistentes en la apuesta por un multilateralismo, que hoy ha dejado ver la cancillería, para promover e rápido desarrollo de una vacuna, y garantizar que sea de acceso universal", señaló.

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN) también criticó que el tema del operativo "rápido y furioso" se toque como agenda política en la primera sesión de la Comisión Permanente, luego de su instalación, y decidió hablar del acuerdo sobre energías renovables.