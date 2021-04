Legisladores de Morena se confrontan por Ley de la FGR

Rubén Cayetano, Lorena Villavicencio y Ángeles Huerta, todos legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, se confrontaron esta tarde de miércoles en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Justicia durante un debate sobre la minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

El choque entre los diputados de Morena se dio luego de que familiares de víctimas se opusieron a la aprobación de la minuta de la Ley de la FGR por considerar que representa un retroceso en materia de derechos humanos.

Este martes por la noche, las diputadas Lorena Villavicencio y Ángeles Huerta protagonizaron un conflicto en un debate sobre esta misma ley.

Ángeles Huerta le gritó a Villavicencio que "enloquecía", por lo que la legisladora respondió que su compañera de partido en San Lázaro sólo acudía a golpear.

Este miércoles por la mañana, los diputados Rubén Cayetano y Lorena Villavicencio apoyaron a los familiares de víctimas y pidieron que no se apruebe la minuta de la Ley de la FGR hasta que se integren las exigencias de los inconformes, mientras la morenista Ángeles Huerta consideró que la ley debe subir al Pleno de la Cámara de Diputados tal y como está para que sean los 500 legisladores quienes decidan si es aprobada o se debe modificar.

Lorena Villavicencio destacó en su participación que la Ley de la FGR permite a la fiscalía general evadir sus responsabilidades en materia de investigación en casos de desaparición, al mismo tiempo que cuestionó que esta legislación es impulsada por actores ajenos a la Cámara de Diputados que esperan su aprobación sin cambios.

"Tenemos una Fiscalía General de la República que no tiene empatía con las familias de los desaparecidos, esto lo estamos viendo porque es increíble que por instrucciones de la fiscalía no podamos hacer el trabajo que nos corresponde en esta Comisión de Justicia, no somos una agencia de trámites, una oficialía de partes, tenemos una responsabilidad y nos corresponde a nosotros legislar", señaló Lorena Villavicencio.

Por su lado, Rubén Cayetano alertó que la FGR "es una institución agotada, degradada y corrupta que ya no representa a la sociedad, la traicionó, se puso del lado de la delincuencia en miles de casos, se vinculó a los mercaderes y mercenarios de la justicia y debe ser abolida de la Constitución".

Ante estas palabras, la diputada Ángeles Huerta respondió a sus compañeros: "Yo lamento profundamente que haya aquí, en esta comisión ahora, dos diputados de Morena que sistemáticamente se han puesto en contra de los intereses del pueblo que nosotros representamos en este grupo parlamentario, en el caso de la señora Villavicencio y el diputado Cayetano (...) pero ustedes no representan a la mayoría morenista en este Pleno".

Sobre el contenido de la minuta de la Ley de la FGR, Ángeles Huerta señaló: "Con esta ley, el fiscal y la Fiscalía está garantizando a ustedes, y a todos los ciudadanos, y por supuesto a todas las víctimas, que justo lo que esta ley orgánica planteada hoy, que vamos a aprobar en sus términos, lo que hace justamente es garantizar sin ninguna duda el total derecho de las víctimas a la justicia".

Durante su intervención, Rubén Cayetano, representante de Guerrero en la Cámara Baja, admitió que la Ley de la FGR ha generado conflictos entre sus compañeros.

"Nuestro grupo parlamentario está confrontado porque hace falta diálogo, institucionalidad, respeto", dijo.