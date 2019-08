Lengua Maya, en riesgo de desaparecer en Yucatán

El director del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, Feliciano Sánchez Chan, alertó sobre el peligro latente de que la lengua maya pueda desaparecer en las próximas dos o tres generaciones.

De hecho -señaló- "actualmente la lengua materna atraviesa por una situación de riesgo, por lo que si no se trabaja en su preservación, hay peligro de que se termine".

Aunque la lengua materna aún se habla en algunas partes del Estado, y se preserva aún, son las nuevas generaciones las que no están muy dispuestas a continuar con la tradición de sus familias y comunidades de hablar y escribir la lengua maya. Por ello consideró urgente que se establezca que la lengua maya sea una materia en la educación básica en Yucatán.

Subrayó que la Academia de Lengua Maya del Ayuntamiento de Mérida, trabaja desde hace varios años para enseñar, perfeccionar y preservar la enseñanza de la lengua nativa en la ciudad, mediante talleres de iniciación y cursos certificados por la Secretaría de Educación.

Sánchez Chan comentó que en casi 30 años de funcionamiento, han pasado decenas de estudiantes, sin embargo solo 36 se han podido certificar, toda vez que hace aproximadamente dos años firmaron un convenio de colaboración con la Secretaria de Educación del gobierno de Yucatán (Segey), para poder obtener los certificados.

Lo anterior, en respuesta a que gran parte de los estudiantes eran servidores públicos a los que les solicitaba un documento que probara el dominio del maya.

"Considero que un gobierno que quiera ser completamente incluyente debe incluir maya hablantes en sus plantillas laborales, sobre todo en aquellos puestos que son de atención al público. Sobre esto, señaló que durante los últimos años han venido trabajadores de instancias como la Segey, la Secretaría de Salud y Tribunal Superior de Justicia para mejorar su escritura o habla y así atender mejor a la población en general".

En el caso de la educación pública, precisó que entre el alumnado se cuenta con gran cantidad de profesores de primaria y secundaria principalmente, que buscan mejorar pues se dedican o fueron asignados a educación indígena.

Expresó que parte de los estudiantes son profesionistas que acuden a los cursos certificados. Estos cursos dijo, tienen una duración aproximada de tres años, tiempo en el que aprenderán la correcta escritura y la pronunciación.

De igual forma, Sánchez Chan expuso que no sólo tienen los cursos certificados, pues también imparten talleres para los más pequeños y en lugares fuera del Instituto, para acercar el maya a cada rincón de Mérida.

Dijo que desde septiembre de 2018 a la fecha hay grupos de entre 20 y 30 personas en San José Tzal, Cholul, el Porvenir y el Centro Cultural "Casa Mata".

La Academia de Lengua Maya del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya cuenta con una plantilla docente de ocho profesores provenientes de Espita, Teabo y Campeche.