Lesvy no se suicidó, fue asesinada, revela médico forense

Lesvy no se suicidó debido a que no hubo nudo en el cable del teléfono público y la joven de 22 años estaba en un estado de indefensión farmacológica, según el médico forense y experto internacional José Mario Nájera Ochoa, quien también fue parte del caso de Mariana Lima Buendía.

El experto fue parte de los testigos que declararon en el sexto día de audiencia del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. Nájera Ochoa aseguró, que debido a la falta del nudo, la asfixia que ocasionó la muerte de la estudiante fue por estrangulamiento y no ahorcamiento como sostiene la defensa de Jorge Luis González Hernandez, imputado y exnovio de la joven.

Añadió que Lesvy se encontraba en estado de indefensión farmacológica, que le impedía siquiera ejercer fuerza o controlar su marcha, no hay posibilidades de que ella misma se privara de la vida. La indefensión la justificó como un efecto secundario de alguna sustancia que ingirió.

Por su parte, Araceli Osorio, madre de la víctima, testificó en medio de llantos y gritos hacia Jorge Luis, a quien no dejó de señalarlo como el "asesino" de su hija. Reveló que el hombre de 30 años incluso asistió al funeral de Lesvy, pero que jamás lloró o mostró dolor y que por el contrario estaba muy interesado en saber lo que Araceli había hablado con la policía, para saber de quién estaban sospechando.

La madre de Lesvy se quebró emocionalmente al grado de que el juez tuvo que pausar la audiencia por alrededor 10 minutos. La hipótesis que Araceli Osorio planteó es que ella y Lesvy tenían pactada una reunión el 4 de mayo en la casa de la joven, donde le haría una revelación "importante"; que piensa se trataría de un llamado de auxilio para salir de su relación con Jorge Luis.

Sin embargo piensa que debido a que el intervenía sus redes sociales, anticipó esa reunión y perpetró el feminicidio. "Yo sí hubiera enfrentado a Jorge Luis (el 4 de mayo), no me importa haber dado la vida por mi hija", expresó.