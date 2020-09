"Letras Libres" acusa de "difamación" a López Obrador

La revista "Letras Libres" acusó a través de un comunicado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cometer "difamación" al difundir los datos de publicidad oficial, pagados entre los años 2013 y 2018 a diferentes revistas, como una prueba de una presunta acción ilegal.

"Con la difusión, en su conferencia de prensa matutina, de datos de publicidad oficial y suscripciones de 'Letras Libres', el presidente de México incurre, de nuevo, en una difamación. Insiste en utilizar la tribuna presidencial, con todo el poder que ello confiere, para desprestigiar voces críticas y confundir a la opinión pública, haciendo creer a su audiencia que la publicidad oficial que reciben los medios es indebida. Esto no es verdad", se lee en el comunicado.

La mañana de este martes el director de comunicación social del Gobierno de México, Jesús Ramírez, informó que solo de publicidad del 2006 al 2018, la publicación que dirige el historiador Enrique Krauze, "recibió 74 millones 537 mil pesos en términos cerrados, pero recibió otros contratos y que sumaron, solo 'Letras Libres', 90 millones 427 mil 263 pesos del 2006 al 2018". Además indicó que Clío, también empresa de Krauze, recibió entre 2006 y 2018 ingresos por 119 millones de pesos sólo de publicidad, porque, además, "prestaba otros servicios al Estado mexicano y obtuvo ganancias por 185 millones en esos 12 años".

Al respecto Letras Libres indicó que "se pueden y deben debatir sus reglas y sus méritos en México, pero la publicidad oficial no es ilegal. Tampoco significa falta de rectitud. En nuestro caso y el de otras publicaciones críticas atacadas recientemente, la correlación automática que sugiere el presidente es malintencionada y falsa".

La revista aseguró que "cada peso de publicidad oficial que ha recibido Letras Libres es público, legal, legítimo y ha servido para dar voz y espacio a autores de todas las tendencias políticas". Y aseguró que "nunca un anuncio ha inhibido ni inhibirá la independencia crítica de la revista". Asimismo, recalcó que la publicidad oficial, hasta antes de este gobierno, "representó apenas 2 de cada 10 pesos" de sus ingresos, y que hoy en día representa aún menos. "El resto proviene de anunciantes y patrocinios privados, así como de los lectores que nos siguen con regularidad y lealtad en México, América Latina, España y el resto del mundo, a través de nuestro sitio web".

Durante la conferencia matutina, López Obrador aseguró que el historiador estaba en contra del cambio verdadero. "Él me llamó 'el Mesías Tropical'. Y ahora está muy enojado porque su revista pues estaba subsidiada por el gobierno, se compraban como ocho mil revistas, que se llama la revista 'Letras Libres', cada mes, más otras cosas, se les compraban libros, servicios de todo tipo, una empresa editorial muy exitosa", dijo. Sobre las suscripciones, "Letras Libres" dijo que también ha vendido suscripciones, "gracias a las cuales bibliotecas públicas de todo el país pudieron consultar una revista que ha tenido en sus páginas a muchos de los pensadores y escritores más importantes de México y el mundo".

Asimismo, la publicación indicó que en 2017 donaron a esas mismas bibliotecas 237 mil revistas, mil por cada número desde su nacimiento en enero de 1999. "Solo un gobierno empeñado en calificar el periodismo y el pensamiento críticos como una actividad ilegítima exhibiría la presencia de revistas en bibliotecas como una actividad sospechosa", se lee en el comunicado. La revista también recomendó al presidente "abandonar su voluntad cotidiana de distracción en un momento en el que el país enfrenta una situación crítica", ante las 67 mil personas fallecidas como consecuencia de la pandemia, el desplome de la economía y el empleo, "la alarmante inseguridad y la corrupción de su círculo cercano".

Finalmente, "Letras Libres", aseguró: "No nos intimidarán". En su cuenta de Twitter, Enrique Krauze, reiteró al presidente: "La difamación a los críticos busca desviar la atención de los 67 mil muertos por Covid, el desplome de la economía, el millón de desempleados, la inseguridad, y la corrupción en el círculo cercano. Presidente: gobierne, no distraiga".

Jesús Ramírez también informó que, en 12 años, de 2006 al 2018 la revista "Nexos" tuvo ingresos de publicidad, por 87 millones de pesos. Además, indicó que la Secretaría de Cultura en el 2018, contrató siete mil suscripciones y suministros a la revista "Nexos" por tres millones 800 mil. El pasado 20 de agosto la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, dirigida por Héctor Aguilar Camín, y le impuso una multa de casi un millón de pesos.