Levantan a seis en playa de Mazatlán

Culiacán, Sin.- En una zona de playas de la ciudad de Mazatlán, seis personas —cuatro hombres, una mujer y una menor de edad— fueron privadas de la libertad por sujetos desconocidos; sin embargo, una llamada de auxilio permitió a las autoridades rescatar a las dos mujeres.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el pasado martes, a través de una llamada a las líneas de emergencia, se reportó el levantón de seis personas en una de las playas de Mazatlán, por lo que se desplegó un amplio operativo de búsqueda.

Como resultado, la mujer y la menor fueron rescatadas en el poblado del Habal. Mientras que grupos interinstitucionales continúan realizando trabajos de investigación y reconocimiento en el área para localizar a los cuatro hombres que siguen privados de su libertad.

En este contexto, ayer se llevó a cabo la mesa de seguridad del estado, en la que participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien ofreció enviar más agentes federales y equipo tecnológico para seguir fortaleciendo la seguridad en la entidad.

Por su parte, Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad de Sinaloa, informó que en el marco de los operativos aéreos y terrestres desplegados para localizar a los 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp, desaparecidos desde el 23 de enero, se detuvo a tres hombres y una mujer en los poblados Concepción y El Verde, en el municipio de Concordia, con armas, cargadores y chalecos tácticos.

Señaló que estas personas están bajo custodia de la Fiscalía General de la República y se investiga su posible vínculo con la sustracción de los mineros.

A una semana de haber sido víctima de un atentado a balazos, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, permanece en coma inducido, con una recuperación lenta, pero con buenos pronósticos médicos de momento, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.