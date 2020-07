Levantan plantón que forzó renuncia de Mara Gómez a la CEAV

Familiares de personas desaparecidas levantaron el plantón que instalaron frente a Palacio Nacional desde el 4 de junio.

Los manifestantes se retiraron para proteger su salud del Covid-19 y porque ya se cumplió una de sus principales demandas: la renuncia de Mara Gómez Pérez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Alrededor de las 10 de la mañana, los familiares de víctimas comenzaron a levantar las lonas y casas de campaña en las que permanecieron 28 días, periodo en el que sufrieron, por ejemplo, lluvias, granizadas y acoso de personas ajenas a su movimiento.

Al final los inconformes se retiraron con un sabor a victoria por la salida de Mara Gómez de la CEAV, sin embargo, advirtieron que si el gobierno federal no atiende otras demandas que tienen podrían volver a la sede presidencial a protestar.

"Levantamos el plantón, pero no dejamos la lucha. Debido a las cuestiones de salud nos vemos obligadas a transformar nuestras estrategias, pero, de ser necesario, volveremos. Confiamos en que las autoridades tomarán conciencia y actuarán acorde para que no se nos vuelva a orillar a tomar los riesgos que hemos tenido que asumir", dijo Karla Pérez Guerrero, integrante del plantón.

Desde muy temprano también llegó al lugar personal médico de la Ciudad de México para hacer pruebas de Covid-19 a todos los integrantes del plantón. Esta acción se realizó por prevención, aclararon los inconformes, porque saben la capital aún presenta varios casos positivos de coronavirus.

"El plantón se levanta porque las condiciones de salud de quienes lo integramos ha ido en un constante deterioro, presentándose con mayor frecuencia problemas de presión, gástricos, cardiacos, diabetes, asma y menores de edad que han enfermado. Estas situaciones de salud aumentan nuestros riesgos de complicación ante un eventual contagio de Covid-19", mencionó Pérez Guerrero.

Durante los 28 días que estuvieron en Palacio Nacional los familiares de víctimas fueron atendidos por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y esperan tener otra reunión con él en un mes y medio.

En la futura reunión con el subsecretario los inconformes pedirán mejorar el servicio de asesoría jurídica de la CEAV; resolver todos los trámites pendientes del Registro Nacional de Víctimas; una conferencia de prensa semanal donde se reporte el avance en la atención de las personas que sufrieron violaciones a derechos humanos, y continuar con la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda.