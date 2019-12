Ley de Amnistía podría quedar en letra muerta: Sánchez Cordero

La Ley de Amnistía, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría quedar en letra muerta si los gobiernos estatales no aprueban legislaciones similares a nivel local, advirtió Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Sánchez Cordero recordó que las entidades federativas no tienen la obligación de emitir sus leyes de amnistía; sin embargo, este es un punto clave para favorecer, por ejemplo, a las mujeres que fueron procesadas por haber abortado.

"Yo tengo un mandato de promover, eso no quiere decir imponer, si algún estado no quisiera expedir la Ley de Amnistía es su soberanía y autonomía, pero yo estaré muy pendiente de ese mandato transitorio", dijo.

La secretaria de Gobernación ofreció estas declaraciones luego de participar en la Reunión del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

Sánchez Cordero leyó 10 compromisos del gobierno federal en torno a este tema, entre los que destacó el de garantizar interrupción legal del embarazo: "El acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, bajo los criterios de la Norma 046, debe ser un compromiso del Estado", indicó.

Indicó que trabajarán para fortalecer y garantizar el cumplimiento del Enapea, robustecer la coordinación interinstitucional para prevenir el embarazo adolescente, gestionar la asignación de recursos para esta estrategia, incrementar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, entre otros aspectos.