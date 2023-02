Ley de Espacio Aéreo duplica facultades: MC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina no cuentan con las facultades necesarias dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para tener injerencia dentro de la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, señaló la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del dictamen para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que la oposición ha calificado como un intento de "militarizar" el espacio.

Los legisladores también denunciaron que el proyecto de ley, que está enlistada en la sesión ordinaria de hoy para la declaratoria de publicidad, no establece procedimientos para la revisión del actuar de las autoridades involucradas, mecanismos para sancionar y apelar las decisiones que tomen.

"Al incorporarse ´razones de seguridad nacional´ abre las puertas a la discrecionalidad y poca rendición de cuentas en esta materia. Ya que bajo este mecanismo se reserva información que en todo caso pudiera ser de interés nacional", estableció la Bancada Naranja.

Además, ley propuesta duplica las facultades previstas en la Ley de Aviación Civil; y plantea que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que podría generar problemas operativos, sentenció.

La propuesta de ley plantea "disuadir amenazas a la seguridad nacional", frenar los vuelos clandestinos que transportan drogas y armas, así como designar a las secretarías de la Defensa Nacional, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como responsables del uso leal del espacio aéreo.

La nueva ley contempla la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, "cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran de inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional".

Además, se prevé crear el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo como órgano responsable de coordinar acciones que preserven la seguridad y soberanía del espacio aéreo. La Sedena estará encargada de identificar a las aeronaves que circulen fuera de las normas y la SICT en observar que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas del tránsito aéreo.

Dicho consejo estará presidido por el Presidente de la República y formarán parte del mismo los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana; e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.