Ley de Ingresos 2023 será discutida esta semana en Senado, informa Monreal

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que esta semana el Senado de la República aprobará la Ley de Ingresos de la Federación 2023, proyecto que no incluye nuevos impuestos, cargas tributarias, ni miscelánea fiscal.

Recordó que se trata del instrumento financiero más importante de nuestro país, "por lo que creo que no tendremos discusión mayor, pero todo puede suceder en el Senado".

Ricardo Monreal señaló que las comisiones dictaminadoras revisan la minuta que envió la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa previa al Informe de Actividades de la senadora por Jalisco María Antonia Cárdenas Mariscal, destacó que desde el viernes pasado se turnó el proyecto a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Detalló que este lunes comparecerán servidores públicos relacionados con la materia hacendaria, para que, entre el martes y miércoles se generen las condiciones para discutir y aprobar la minuta en el Pleno del Senado.

El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que como no hay una nueva carga tributaria en contra de los ciudadanos, nuevos impuestos, ni tampoco incremento a los que ya existen, "la Ley de Ingresos que se ha diseñado tiene que ser acorde con el presupuesto que se vaya a aprobar".

Recordó que la Ley de Ingresos tiene que estar aprobada por ambas Cámaras antes del 31 de octubre, a fin de iniciar la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año.

Por otra parte, Ricardo Monreal adelantó que en el Senado también se buscará la posibilidad de avalar algunos nombramientos y legislaciones, como es el del presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el proyecto para eliminar el horario de verano y el desahogo de la comparecencia de la titular de la Secretaría del Bienestar, así como otras iniciativas que ya tienen dictamen, o minutas que provienen de la Cámara de Diputados, "que intentaremos aprobar".