Ley de Ingresos Federal 2023 es irresponsable, generará boquete a finanzas públicas: Senadora

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que inicie en comisiones del Senado la discusión de las minutas de las leyes de Ingresos y de Derechos del 2023, la senadora Gina Cruz Blackledge, advirtió que no las respaldan porque contienen proyecciones irresponsables que generarán un boquete a finanzas públicas.

"Lo grave de la propuesta gubernamental es que, con las estimaciones actuales, habrá un boquete en las finanzas públicas hacia el segundo semestre de 2023, que como ya es tradición, el gobierno buscará llenarlo obteniendo recursos de diversas fuentes, como ya lo hizo con los fideicomisos y con el fondo de estabilización", dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, adelantó que la oposición presentará argumentos para impedir el crecimiento desorbitado de la deuda, la asignación discrecional de recursos y señalará los errores de cálculo de los ingresos.

"Desde luego que la oposición no puede avalar una Minuta que es resultado de la imposición irresponsable de la mayoría en la Cámara de Diputados", advirtió la panista.

Aseguró que darán la lucha pese a que al tratarse de leyes secundarias, Morena y sus aliados cuentan con los votos para aprobar en sus términos la Minuta de la Cámara de Diputados, lo que sin duda harán, anticipó, ya que la instrucción de Palacio Nacional es dejar los principales instrumentos de ingresos y egresos sin modificaciones.

"Esto es grave, ya que, como he mencionado, hacia el segundo semestre de 2023 veremos los efectos de los errores de cálculo y las estimaciones fantasiosas que contiene el actual paquete de ingresos", sentenció.

La senadora refirió que se estima un Producto Interno Bruto (PIB) del 3% cuando los pronósticos internacionales más optimistas señalan que, cuando mucho, creceremos al 1.5%.

De igual manera, enfatizó que el dato de inflación de 3.2% contrasta con tasas de hasta el 8.7%, las más altas en dos décadas, mientras que la producción de petróleo diaria también es alta, con al menos 200 mil barriles más de los que actualmente producimos.

Por eso, afirmó que las estimaciones gubernamentales son "irresponsables", así como el endeudamiento previsto, que es el más alto de nuestra historia con 1.1 billones de pesos, una deuda impagable que será heredada a las próximas generaciones.

Respecto a la Ley Federal de Derechos para el siguiente año, manifestó que "están en contra del incremento de cuotas en un entorno en el que es indispensable apoyar a personas, empresas y familias, para salir adelante de los efectos de la pandemia".

Lo grave de la propuesta de la Ley Federal de Derechos es que sabemos que los recursos cuyo destino no se especifica se irán a dos proyectos faraónicos e inviables del gobierno actual que tienen sobrecostos y en nada abonan a detonar el crecimiento porque se trata de "gigantescos elefantes blancos", aseveró.