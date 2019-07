"Ley garrote", para evitar extorsión y "moches", no para reprimir: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la llamada "ley garrote" en Tabasco, que prevé castigos de hasta 20 años de cárcel a quien bloquee carreteras y obstruya obra pública, sea para reprimir a quienes se manifiesten contra la construcción de la refinería Dos Bocas.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que de acuerdo con la información que él tiene, de lo que se trata es de frenar los casos de soborno y extorsión a funcionarios, principalmente de Pemex, que sufrían ese flagelo por parte de grupos que cobraban hasta 500 mil pesos para dejarlos pasar.

"Se está buscando corregir un vicio, se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de esa empresa o una compañía que trabajaba para ella. Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pesos a la semana para poder pasar", comentó.

Dijo que espera que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aclare el objetivo de esa propuesta, que este lunes será votada por el pleno del congreso de Tabasco y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, y confió en que no sirva de pretexto para reprimir libertades.

Es "para que no haya sobornos y no se instaure el moche como forma de gobierno. Se acaba el moche, se acaba el huachicoleo", remarcó López Obrador.

El Ejecutivo federal señaló que se tiene que hacer la investigación y separar, o sea, no mezclar, "hay que garantizar el derecho de manifestación, pues es un derecho sagrado".

A pregunta expresa de si esa iniciativa de ley fue mandada a hacer para reprimir a quienes se manifiesten contra la construcción de Dos Bocas, mencionó categórico: "No, no, que se aclare, no es ese el propósito.

"En el caso de Dos Bocas no hay oposición en Tabasco; al contrario, la gente está contenta, se hizo una consulta en Paraíso, donde se va a construir la refinería y en todo Tabasco la gente está muy contenta.

"¿Desde cuándo no hay una inversión así en Tabasco? Se han dedicado nada más a sacar petróleo crudo de la entidad, así como de Campeche, y no se devolvía nada a los estados petroleros del sureste".

Afirmó que ahora la gente de la zona está contenta porque va a haber trabajo. De hecho "ya se están dando muchos empleos, no solo para los tabasqueños, sino también para los veracruzanos, los chiapanecos y los tamaulipecos, para todos los que han trabajado siempre en la industria petrolera".