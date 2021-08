Lía Limón y otros alcaldes electos son agredidos afuera del Congreso de la CDMX

La Alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, junto con el Alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, fueron agredidos afuera del Congreso de la Ciudad de México supuestamente por policías que se encontraban resguardando el recinto.

Mediante su cuenta de Twitter, la Alcaldesa electa denunció que un policía la golpeó con un escudo provocándole una herida en el tabique de la nariz.

Asimismo, ante las agresiones Lía Limón rechazó el uso de granaderos y la negación al diálogo por parte de las autoridades.

"Venimos a dialogar de manera pacífica, en ningún momento ejercimos ningún acto de violencia. Nos acercamos a las vallas. Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos (...) Estas no son formas de la Jefa de Gobierno. Estas no son formas del Secretario de Gobierno. Nosotros exigimos un diálogo respetuoso y nosotros exigimos que nos permitan gobernar. No nos van a detener aún con golpes", señaló la Alcaldesa electa.

Fuimos agredidos, estas no son las formas para una jefa de Gobierno. Es increíble que esta sea su manera de iniciar su contacto con las y los alcaldes electos. pic.twitter.com/EOReXzIXL5 — Lía Limón García (@lialimon) August 30, 2021



En un video compartido en Facebook, Mauricio Tabe y la Diputada electa Tania Larios, señalaron que los policías los habrían encapsulado y los habrían agredido con armas de electrochoque, además de golpearlos y robarles un celular.

"Nos golpearon y nos electrocutaron. Teníamos pruebas de lo que nos hicieron. Nos robaron, nos golpearon, no nos permitieron el diálogo", expresó

"Es una pena porque no se han acabado los granaderos. La represión sigue, es una brutalidad de fuerza. Estaban dándonos toques con unos aparatos. Esta no es la manera de cómo se tienen que hacer las cosas. Ahí esta su 4T. Es una pena", agregó Mauricio Tabe.

Además, de Lía Limón y Mauricio Tabe Echartea los también alcaldes electos de Benito Juárez, Santiago Taboada; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; y la Diputada Local Electa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios, resultaron lesionados.