Liberación de Duarte podría ser primer caso de impunidad de AMLO, dice el PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, acusó un "pacto de impunidad" entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y la administración de Enrique Peña Nieto, que podría convalidar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con lo que se convertirá en el primer caso de excepción o impunidad del actual régimen.

En un comunicado, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Mariana Dunyaska García Rojas alertó que en los últimos días se observa un "aparatoso show mediático" dando voz al ex mandatario estatal -preso en el Reclusorio Varonil Oriente- que ha servido como "distractor" ante una serie de desaciertos en la administración federal.

"Se quiere ocultar la posible recesión que puede sufrir México luego de la renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda; los actos corruptos de Carlos Lomelí, exsúper delegado en Jalisco; recortes y desaparición de programas de obras; desempleo, el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht, además de la baja en la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son temas en la agenda en el país", aseguró la panista veracruzana.

La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuestionó y criticó los privilegios con que se trata a Duarte al permitirle todas las entrevistas con medios de comunicación nacionales, radiofónicos, televisivos, revistas políticas, periódicos impresos y hasta en portales digitales, autorizados por el director de dicho centro penitenciario, César Ramiro Rojas.

Apuntó que en diversas entrevistas que ha concedido el ex mandatario estatal de Veracruz expone una serie de pactos que realizó para su entrega a las autoridades después de darse a la fuga, pero nunca señala directamente al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Asimismo, en el video que grabado el día de su entrega en abril del 2017, Duarte hace una mención indirecta a Andrés Manuel López Obrador, lo que hace pensar que también hubo una negociación con él cuando era candidato a la Presidencia de la República.

Pidió no dejar de lado las denuncias que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por desvío de 70 mil millones de pesos al erario público del gobierno del estado de Veracruz.

Acusó que este presunto desvío se hizo con el posible aval de los entonces titulares de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade Kuribreña, y de Luis Videgaray Caso, por lo que ellos también tendrán que ser investigados.

Por ello, exigió al actual fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no incurrir en esos mismos pactos de impunidad con Javier Duarte de Ochoa y pedir la extradición de Karime Macías Tubilla, quien hoy vive en Londres, Inglaterra.