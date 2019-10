Liberan a 3 familiares de "El Lunares" de la Unión Tepito

Las últimas tres personas liberadas por el juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, luego del operativo en Tepito el 22 de octubre, son familiares o tienen parentesco con Oscar "N", "El Lunares", líder de una célula de La Unión Tepito.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reconoció que estas personas tienen parentesco con "El Lunares" y tras su liberación, continuarán con la búsqueda de este líder criminal, para dar con su captura.

"Sí hay algunos familiares y sí tienen parentesco, como ustedes vieron, pero vamos a seguir en la búsqueda del líder de la célula y de otros que son dueños o eran dueños de ese centro de distribución", comento el jefe de la policía capitalina.

Estas declaraciones se derivan tras la liberación de tres personas identificadas como Alejando "N", Irving Willie "N", -familiares de "El Lunares"-¸y Jorge Alejandro "N", a quienes no se les vinculó a proceso por delitos contra la salud, lavado de dinero y almacenamiento de moneda falsa.

Al respecto de su liberación, Omar García Harfuch mencionó que sería respetuoso de la decisión del juez, y que continúan con la revisión de las puestas a disposición que fueron presentadas por la Subsecretaría de Operación Policial, a cargo de Israel Benítez, pero que reforzarán el área jurídica de la SSC para no tener fallas en el reporte policial homologado.

"Lo que estamos haciendo es fortalecer nuestra área jurídica de inmediato, tener mucho más cuidado, ser más precisos en las puestas a disposición y en los informes, con mucha capacitación a nuestros compañeros", dijo.

Y es que, una de las determinaciones del juez Felipe de Jesús, fue que los tiempos no coincidían en el informe y la puesta a disposición.

García Harfuch dijo que para él no es un operativo fallido toda vez que se decomisaron armas y drogas que terminarían en las calles, además de que luego del operativo continuaron las detenciones de integrantes tanto de La Unión Tepito como de sus antagonistas, Fuerza Anti Unión.

"Se desarticuló uno de los centros de operaciones del crimen de los más importantes que hay.

"El llamado a la ciudadanía es que sigan confiando en nosotros, estamos recibiendo muchas denuncias, a partir de ese operativo se generó mucha confianza y nos están llegando muchas más denuncias de otros puntos similares que hay en la ciudad", expresó.