Liberan a cinco policías secuestrados durante 20 días en Chiapas

Los cinco agentes de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública que permanecían secuestrados por militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) fueron liberados la tarde de este miércoles, con la intermediación de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pero no entregaron los fusiles y pistolas que llevaban al momento que fueron interceptados.

Los cinco policías José Luis, Fernando "N", Carlos Enrique "N", Freddy "N" y Bernal "N", se encontraban secuestrados desde el pasado 18 de julio, cuando retornaban del municipio de Tila y al pasar por la comunidad Río Florido fueron interceptados por los militantes del FNLS.

La liberación de los cinco policías ocurrió en la cancha de basquetbol de la escuela telesecundaria del poblado, ante la presencia del sacerdote Gonzalo Ituarte, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Los familiares de los policías secuestrados acudieron hasta la comunidad, donde fueron recibidos con abrazos.

Tres de los policías parecían tristes, ya que al momento de la liberación permanecieron cabizbajos, mientras que dos estaban con el rostro altivo.

Uno de los policías declaró que haber permanecido secuestrados les cambió la vida y dijo que ellos son ajenos a un conflicto, además de que siempre transitan por la carretera Ocosingo-San Cristóbal, "sin ofender a las comunidades", pero no entiende porque él y sus compañeros fueron secuestrados ya que "no cometimos error alguno".

El 18 de julio cuando los cinco policías fueron secuestrados provenían de la comunidad Petalcingo, del municipio de Tila, pero al pasar por la comunidad Río Florido, fueron interceptados por los militantes del FNLS.

Los cinco policías fueron despojados de sus armas de cargos, fusiles y pistolas, mientras que las patrullas en las que viajaban fueron incendiadas.

A partir de ese momento, el FNLS pidió al gobierno del estado que si liberaba a su correligionario Javier González Díaz, que fue detenido en el municipio de Villa de las Rosas, al pretender robar un vehículo, entonces los cinco oficiales podían regresar a su casa.

Los cinco policías que permanecieron bajo vigilancia las 24 horas del día, en la agencia auxiliar municipal de la comunidad, no dijeron si al momento de su captura fueron golpeados por los militantes del FNLS.

Incluso un grupo de observadores de derechos humanos que llegó días después de que fueron secuestrados, pudo constatar que los cinco policías estaban heridos como consecuencia de los golpes que recibieron al momento que fueron secuestrados.

La entrega de los cinco agentes se realizó a las 12:30 horas en una ceremonia política realizada en la cancha de la escuela telesecundaria número 1504, ubicada en esa comunidad de pueblos originarios.

Al momento de la liberación, los familiares abrazaron a los cinco policías y lloraron por algunos minutos, para luego abordar los vehículos que los llevaría hacia Tuxtla Gutiérrez.

Un portavoz del FNLS declaró que la liberación de los cinco oficiales, es una "muestra de voluntad política" de la organización, debido a que el gobierno del estado no quiso acceder a la liberación de Javier González Díaz, que permanece recluido en el penal de San Cristóbal de las Casas.

Por el contrario, el gobierno del estado dio a conocer que solicitaría en "su oportunidad" que un juez obsequiara las órdenes de arresto por el robo de productos y quema de 24 vehículos de empresas como Lala, Grupo Modelo, Pepsi, Sabritas, Barcel, patrullas de la Policía Municipal y Estatal y camiones particulares por parte de militantes del FNLS, en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Venustiano Carranza y Villa de Acala.

Los daños dijo el gobierno ascendían a 18 millones 444 mil 277 pesos, en detrimento de las empresas trasnacionales y locales.

Además, el gobierno dio a conocer que el FNLS robó el 26 de julio, un camión de la empresa Servicio Pan Americano de Protección S.A de C.V., que provenía de Ocosingo y se dirigía a San Cristóbal, con 10 millones 952 mil 463 pesos.

El FNLS rechazó las acusaciones de la Fiscalía que lo acusa de los delitos de robo, bloqueos carreteros, motín, asociación delictuosa, homicidio, secuestro, lesiones y otros.

El sacerdote Gonzalo Ituarte confió que la liberación de los cinco policías allane el conflicto entre el gobierno del estado y el FNLS.

Finalmente, el FNLS pidió la "desmilitarización" del territorio chiapaneco y la excarcelación de Javier González Díaz.