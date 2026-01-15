logo pulso
Liberan a exrector de Universidad de Campeche

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
Liberan a exrector de Universidad de Campeche

Ciudad de México.- Después de permanecer detenido por más de 48 horas acusado de narcomenudeo en su variante de posesión simple —según informó la fiscalía estatal—, el recién destituido rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de este miércoles; el proceso seguirá su curso.

La primera audiencia se llevó a cabo la mañana del miércoles, en la que el juez del caso decretó el auto de libertad para el exrector y dos personas más. Se prevé que la audiencia continúe el próximo domingo para definir su situación.

Abud Flores fue detenido el lunes junto con su chofer y su secretario particular. La fiscalía estatal informó que, en una revisión, fueron encontradas en su camioneta varias grapas con polvo blanco, aparentemente cocaína.

El martes, mientras estuvo detenido, el Honorable Consejo Universitario de la UACAM informó que se convocó a una sesión en la que se nombró a Fanny Guillermo como la nueva rectora.

Ayer, el abogado Edwin Trejo explicó que en la carpeta de investigación no existía evidencia gráfica del sitio en el que se habría encontrado la droga.

"No hay evidencia gráfica en la carpeta del lugar donde encuentra la droga, supuestamente en el vehículo. El vehículo, como fue registrado por todos los medios de comunicación, fue removido, retirado del lugar, conduciéndolo un mismo policía, contaminando toda evidencia que pudo haberse obtenido de ahí", señaló.

