Liberan a joven detenida tras marcha a favor del aborto en Monterrey

Karina Eugenia, de 25 años de edad, que fue detenida por causar supuestos daños a la propiedad municipal durante la manifestación a favor del aborto legal y gratuito, organizada el sábado por la Asamblea Feminista de Nuevo León, fue liberada la tarde de este domingo.

Jennifer Aguayo del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León dijo que Karina Eugenia quedó libre a las 14:35 horas gracias la presión de diversos colectivos y con la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La detención de la joven activista ocurrió después de la manifestación que cientos de mujeres realizaron a favor del aborto legal y gratuito, debido a que fue acusada de pintarrajear el kiosko Lucila Sabella.

Sin embargo sus compañeros señalaron que la policía no presentó pruebas de que Karina haya causado daños a la propiedad municipal, pues no la sorprendieron en flagrancia, sino que cuando se disponía a irse a su casa, le hallaron un plumón en su mochila.

Por otra parte, este domingo cientos de familias del noroeste de Monterrey realizaron una marcha pacífica en favor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.

Participaron en la manifestación integrante de agrupaciones cristianas evangélicas, que marcharon por la avenida Raúl Rangel Frías hasta avenida Aztlán y de ahí hasta culminar en la Plaza de los Municipios.

En representación de la agrupación Último Tiempo, Eliud Vargas, señaló que su manifestación era "el grito y voz nuestra por la de aquellos que no pudieron nacer, por aquellos que aún están en los vientres pidiendo se respete su derecho a vivir".

Demandó a las autoridades mantener el derecho natural de vida, el derecho constitucional y la elevación constitucional del derecho de vida desde la concepción hasta la muerte natural.