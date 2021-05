Liberan a madre del alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Mariana Garay, madre del alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Octavio Perez Garay, y quien la semana pasada fue secuestrada, ya fue liberada, y aseguró que en este caso no habrá impunidad.

En conferencia de prensa desde la explanada del 33 Batallón de Infantería, el titular del Ejecutivo federal señaló que en la mayoría de este tipo de delitos, se aclaran y se castigan a los responsables.

"Hoy les puedo decir que se informó por parte del general Bucio, de la Guardia Nacional, que ya se liberó a la mamá del presidente municipal de San Andrés Tuxtla que estaba secuestrada. Se logró la libertad de la señora que es lo más importante cuidar la vida en todo lo que tiene que ver con homicidios, con estos crímenes en la mayoría de los casos se aclaran se castigan los responsables, no hay impunidad para nadie y este va a ser el caso", dijo.

La mañana del pasado 11 de mayo, la exdiputada local del PRI en Veracruz, Marina Garay - madre del actual alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay- fue secuestrada.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó el hecho y reveló que se había desplegado un operativo para poder rescatarla.

Un día después, el presidente López Obrador aseguró que no se permitirá que se afecte la integridad física de ninguna persona, "que el que comete un delito va a ser castigado, no va a ver impunidad [...] Ojalá y liberen a la señora", dijo.