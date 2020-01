Liberan a menor que ingreso a secundaria en portación de un arma

El alumno que ingresó con una pistola, que no estaba cargada, en una escuela secundaria de Tapachula fue liberado de la autoridad ministerial federal por tratarse de un menor de edad, informaron fuentes de seguridad.

Autoridades de la escuela secundaria No. 2 "Fray Matías de Córdova", ubicada en esa ciudad de la frontera sur, llamaron de emergencia al 911 una vez que confirmaron que un joven de 14 años ingresó al plantel educativo con un arma que no tenía carga, porque el menor, presuntamente, nada más pretendió exhibirla a sus condiscípulos. De acuerdo con versiones preliminares, al parecer, el arma pertenecía a su padrastro.

A petición de padres de familia y directivos de la escuela secundaria No.2 "Fray Matías de Córdova", autoridades de seguridad iniciaron en el plantel el "operativo mochila" para prevenir nuevos incidentes y resguardar la seguridad y la integridad física de los estudiantes.

Gabriela del Socorro Zepeda Soto, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas, dijo que esta semana los agentes se presentaron en la escuela porque el joven que portaba el arma fue señalado por un compañero de la situación.

"Es muy importante que la ciudadanía nos ayude con la denuncia (...) Se acudió a ese centro escolar, porque un compañero de otro alumno que llevaba el arma denunció hacia la dirección de la escuela que había un compañero con un arma de fuego; la dirección (escolar) dio parte a más autoridades y se actuó de manera inmediata en coordinación para evitar algún hecho lamentable", explicó.

La autoridad, sostuvo la comisaria y responsable de la seguridad pública de Chiapas, asume el compromiso institucional de proporcionar seguridad, pero la ciudadanía puede colaborar con la denuncia.

José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseguró que para aplicar el operativo mochila segura debe ser consentido por maestros y padres de familia.

Además, aclaró que no se debe criminalizar al menor. Para revisar su conducta y sus pertenencias es indispensable que participen los padres de familia, sostuvo.

Para esas actividades, puntualizó el ombusperson, se envían criterios orientadores a las diferentes autoridades. Debe tomarse en cuenta la participación de quien tiene la patria potestad, del tutor del menor; es decir, no puede o no se debe de criminalizar al menor para revisar su conducta para revisar sus pertenencias.