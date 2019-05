Liberan a perro "encarcelado" por morder a una mujer en Oaxaca

Autoridades municipales de San Francisco Lachigoló entregaron la tarde de este miércoles a activistas dedicadas a la protección de animales, al perro que fue "encarcelado" por morder a una de pobladoras del municipio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta de la organización APA Oaxaca, Hilda Toledo, comentó que el perro estuvo "encarcelado" porque mordió a una mujer, quien, según los habitantes de la comunidad, molestaba continuamente al animal.

Tras la captura del perro, las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos de "los que no tienen voz" acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para pedir que el animal, que llevaba cinco días sin comida, ni agua, como castigo, les fuera entregado.

Las autoridades de la comunidad aseguraron que el perro sólo "estaba guardado", pero nunca procedieron contra la dueña. Cabe mencionar que el animal presenta lesiones físicas que pudieron ser producto de castigos durante sus días de encierro.

"Las condiciones son lamentables, mientras tanto el perro será revisado por el veterinario. Es importante que las autoridades entiendan que no es la manera de tratar a los animales, es contra la ley", resaltó Toledo y agregó que por sus escasos recursos, las activistas no pueden atender todos los casos de maltrato, pero sí pueden asesorar a los denunciantes.

Hasta la tarde de este miércoles se desconoce si el perro tiene dueño; no obstante, los vecinos comentaron que hay una mujer que le da de comer. Luego de una larga espera, las activistas recogieron al animal, que fue trasladado al veterinario para su revisión.

En tanto, Hilda Toledo informó que luego de su recuperación, el perrito será dado en adopción.

Este es el segundo caso de un perro que es encerrado en el estado, pues en diciembre de 2018, autoridades de Lachigoló encarcelaron a un perro pitbull que presuntamente mordió y asesinó a una menor de edad. Luego, ordenaron el asesinato de los dos perros que vivían en la misma casa.