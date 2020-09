Liberan a policía acusado de 'levantones' en protesta de Jalisco

Raúl Gómez Mireles, policía investigador de la Fiscalía de Jalisco, acusado de cometer desapariciones forzadas contra personas que el pasado 5 de junio protestaron por el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue liberado por falta de pruebas.

El juez José Luis Álvarez Pulido ordenó la suspensión provisional del proceso en contra del integrante de la Fiscalía debido a que el agente del Ministerio Público no logró acreditar las acusaciones en su contra ya que ninguna de las víctimas lo identificó como su agresor.

Sin embargo el juez impuso a Gómez Mireles ciertas condicionantes para regresar a su trabajo en la Fiscalía de Jalisco, pues durante un año no podrá portar armas, sólo deberá realizar funciones administrativas y está obligado a recibir capacitación en materia de Derechos Humanos.

Gómez Mireles y el comandante Salvador Perea fueron arrestados el sábado 6 de junio después de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, se deslindara de haber ordenado las detenciones arbitrarias ocurridas un día antes a las afueras de la Fiscalía y eximiera de toda responsabilidad al fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Ese día, Alfaro incluso aceptó que la delincuencia organizada tenía infiltrada a la Fiscalía e intentaba desestabilizar su gobierno con hechos como estos:

"El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos del día de ayer responden a una línea de investigación sumamente preocupante: la posibilidad de que el mando policiaco, el mando de la policía Ministerial y elementos de esa corporación que actuaron así de esa manera, pudieron haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente (...) ¿Quién dio la orden y quién dio la instrucción?

"Evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos certeza de eso; lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta orden surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia".

Desde el día de la detención de los dos elementos de la Fiscalía, sus familiares señalaron que tanto el fiscal como el gobernador mintieron al asegurar que los elementos actuaron por su cuenta y aseguraron que se trataba de "chivos expiatorios".

Aunque Salvador Perea sigue en prisión preventiva, se sabe que su defensa sigue una estrategia similar a la que puso en libertad a Gómez Mireles.

Aunque se logró documentar que en las detenciones arbitrarias de ese día actuaron al menos 15 elementos de la Fiscalía, hasta ahora sólo se ha procedido contra estos dos policías y el gobierno del estado solicitó a la Fiscalía General de la República atraer las investigaciones.