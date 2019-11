Liberan a presunto delincuente atropellado en robo a casa de Lindavista

Quedó en libertad uno de los cuatro presuntos delincuentes que intentó robar un domicilio en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero, esto, luego de que el Ministerio Público no demostrara ante el juez de manera contundente su participación de Axel Darío "N" en el delito.

Luego de una audiencia celebrada en una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX), el juez Rafael Saldaña Solano ordenó la liberación inmediata del imputado Axel Darío "N", quien fue detenido junto a dos personas más, de origen colombiano, el pasado 5 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), luego que los imputados chocaran su vehículo contra un poste.

Se dio a conocer que los detenidos escapaban de la escena del crimen, luego que intentaran robar otra vivienda en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según las autoridades, el ahora liberado, pertenece a una banda compuesta por colombianos y mexicanos que se dedican al delito de robo a casa-habitación; en su historial cuentan con al menos cinco atracos, todos con el mismo modus operandi.

A pesar de las imputaciones, de la información recabada y la muestra del video, durante la audiencia, el Ministerio Público no pudo explicar al juez la participación de Axel Darío "N" en el robo.

Ante esto, se ordenó la suspensión del proceso en su contra y se determinó una serie de medidas cautelares como: no salir de su domicilio, pasar cada mes a firmar en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, no salir del país ni de la ciudad y someterse a un tratamiento de reinserción social para tratar un problema de adicción que, dijo, padecía.

Los otros tres imputados continuaron un proceso en prisión, luego que el mismo juez calificara de legal la detención y el Ministerio Público lograra demostrar que sí participaron en el intento de atraco en Lindavista y que pertenecen a la banda dedicada al robo de casa habitación en por lo menos cuatro alcaldías.