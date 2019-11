Liberan papás de niños con cáncer accesos al Senado

Tras cerrar los accesos al Senado de la República por casi diez horas, los padres de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y una comisión de legisladores llegaron a un acuerdo, por lo que las puertas del recinto fueron liberadas.

Los legisladores, encabezados por el titular de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro Quintero, se comprometieron a considerar cuatro puntos antes de que la creación del Insabi se apruebe en el pleno del Senado: garantizar la continuidad de las pólizas del Seguro Popular, que se incrementen los recursos para el sector salud en el presupuesto de egresos de 2020, la realización de foros o parlamentos abiertos y que haya transparencia en el uso de 40 millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos.

El documento que está firmado por los senadores Navarro Quintero, María Antonia Cárdenas, Martha Márquez, Sylvana Beltrones, Patricia Mercado, Leonor Noyola, Nancy de La Sierra, Américo Villareal y Lilia Margarita Valdez también abre las puertas a las mociones o reservas que quieran realizar los grupos parlamentarios, a fin de enriquecer el debate entorno a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Israel Rivas Bastidas, papá de la niña Dana, comentó con EL UNIVERSAL que ellos no están en contra de la creación del Insabi, pero exigen certeza sobre la atención médica que requieren sus hijos. "No podemos permitir que se apruebe sin una consulta ciudadana, sin que nos den la garantía de que nuestras pólizas seguirán vigentes y de que el nuevo Instituto podrá cubrir los costos enfermedades como cáncer. Esperamos que no nos mientan y que de verdad no aprueben el Insabi, sin antes atender nuestras exigencias".

SSa garantiza medicamentos para pacientes del Federico Gómez

La secretaría de Salud reiteró que el Hospital Infantil de México Federico Gómez cuenta con los medicamentos e insumos necesarios para atender a sus pacientes y garantizó el acceso a los servicios que brinda la unidad médica.

A través de un comunicado, la dependencia informó que al enterarse del bloqueo en el Senado de la República, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela ordenó al titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, y la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, Mónica Mieres Hermosillo que acudieran al recinto para atender las demandas de los padres de familia.

"La atención médica de pacientes no será interrumpida, ya que la normatividad prevé y garantiza la continuidad en la atención de los padecimientos que actualmente se encuentran en proceso de atención con expediente clínico. La Secretaría de Salud ha atendido en todo momento sus inquietudes, y el HIMFG no ha dejado de brindar servicios, no han faltado ni faltarán medicamentos oncológicos para los pacientes de dicho hospital", enfatizó la Ssa.