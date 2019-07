Libertad financió campañas en Qro.

Ciudad de México.- La organización en la que se acusa al abogado Juan Collado de beneficiarse mediante "lavado" de dinero, fue señalada de financiar campañas políticas en Querétaro.

En su declaración del 20 de junio pasado, Sergio Hugo Bustamante Figueroa afirmó que la empresa Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V., financió campañas políticas en 2006, bajo las órdenes de José Antonio Rico Rico, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como autor intelectual de la red de "lavado", que en aquel entonces era presidente del Consejo de Administración de dicha empresa.

Los políticos supuestamente apoyados con el "lavado" de dinero de Libertad Servicios Financieros fueron José Hugo Cabrera Ruiz, candidato a senador del estado de Querétaro por el PRI, quien en ese entonces recibió dos millones de pesos.

Alejandro Arteaga Cabrera, candidato a alcalde de Colón, quien también recibió dos millones de pesos y el año pasado fue investigado por vínculos con el robo de combustible; José Eduardo Calzada Rovirosa, candidato a gobernador de Querétaro por el PRI, a quien se le entregaban 50 mil pesos mensuales.

Explicó que el dinero provenía de créditos operados por la empresa a nombre de amigos personales de Rico Rico, como José Luis Alvarado Tapia, con 70 millones de pesos, y José de Jesús Martínez Tejada, con 60 millones de pesos, entre otros.

"En los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de Libertad, con varias cajas de efectivo, me comentó Rico que era dinero de Peña Nieto, el mismo fue recibido por personal de Libertad, es decir Romeo Ovando y otros. La verdad no supe el destino pero en esa ocasión fue en la que Rico Rico me comentó que Juan Collado era en realidad prestanombres de Peña Nieto", relató.