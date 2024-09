Presentación del Gabinete de Libia Dennise en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- En la presentación de su gabinete y equipo cercano de colaboradores, la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, advirtió que en su Gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción, al acoso y al hostigamiento; además sostuvo su compromiso con el reclamo de los guanajuatenses de vivir en paz.

En el patio central del Palacio de los Poderes describió la trayectoria académica y laboral de las personas que integrarán su Gobierno, entre los más notables Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad Pública y Paz, ex compañero de formación policial de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.

La mandataria electa señaló que Juan Mauro González cuenta con una trayectoria intachable y con las validaciones necesarias, tanto por el gobierno federal como por gobiernos internacionales "con los que tenemos cooperación en materia de seguridad".

"Para mí era un compromiso fundamental que quien estuviera al frente de la seguridad pública de nuestro estado fuera alguien de una trayectoria intachable que tuviera las validaciones necesarias".

El siguiente mando de la Secretaría de Seguridad del estado es doctor en Seguridad y Criminología, con formación en Seguridad Nacional, que ha destacado por su lucha en delitos de impacto nacional; coordinador de investigación de campo de la Policía Federal y exjefe del Departamento de la Agencia Federal de Investigación.

García Muñoz Ledo dijo que Juan Mauro González Martínez es el perfil idóneo para estar al frente de la SSP y comparte la visión de ella de regionalizar la seguridad, de dar resultados, de trabajar de manera muy cercana este tema en cada uno de los municipios.

Libia Dennise matizó su compromiso por la seguridad en el estado y la apertura real del equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para trabajar en conjunto.

"Es el reclamo más sentido vivir en paz, pero también sabemos que es una tarea que debemos construir en equipo y por ello ante la pregunta de la relación con la presidenta Claudia, hemos seguido con reuniones periódicas con las diferentes áreas de la administración pública federal", dice la gobernadora electa y agrega que "con mucha apertura, debo decirlo y lo auguro, no solo como una esperanza echada al aire sino por los hechos que veo en el trabajo conjunto, que será una relación sana y constructiva que particularmente nos permitirá avanzar en la seguridad, en Guanajuato".

La gobernadora destacó que tendrá el primer gabinete paritario de la historia de Guanajuato. Afirmó que cada una de las personas tiene una trayectoria que avala el nombramiento, particularmente en materia de seguridad.

"Esta administración que estará iniciando el 26 de septiembre será el Gobierno de la Gente; estará encabezada por primera vez por una mujer, y abrirá paso a liderazgos de mujeres para tener por primera vez un Gabinete que reconoce la paridad, la inclusión y la diversidad; un Gobierno honesto y transparente, cercano y empático".

Afirmó que a las mujeres no nos tiembla la mano para tomar decisiones, las mujeres actuamos con firmeza. Este momento histórico va a valer la pena y dejará huella para nuestro estado". También garantizó que tendrá un gobierno austero.

Secretarías de estado

La gobernadora electa anunció a Jorge Jiménez Lona como su secretario de Gobierno; fue expresidente municipal interino de León y consejero del Poder Judicial del Estado.

El actual responsable del manejo de los dineros del estado, Héctor Salgado Banda, fue ratificado en la Secretaría de Finanzas, por segunda ocasión. Es el único que repite del gobierno de Diego Sinhue en el gabinete legal.

Su excoordinadora de campaña y cabeza del equipo de transición, María del Rosario Corona Amador, fue designada como titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, que ejercerá los programas de Desarrollo Social, entre ellos la llamada "tarjeta rosa" de apoyos económicos a las mujeres.

La gobernadora presentó a la abogada Arcelia María González González, exdiputada local por el PRI y ex magistrada del Poder Judicial del estado como titular de la Secretaría de la Honestidad, aunque precisó que el nombramiento tendrá que ser ratificado por el Congreso del Estado.

El médico pediatra Gabriel Alfredo Cortés Alcalá ocupará la Secretaría de Salud, que seguirá a cargo de Gobierno del Estado de Guanajuato; el especialista fue director general del Hospital General de León y trabajó en el Hospital Materno Infantil de Irapuato.

Luz Alejandra Esparza Frausto representará la Secretaría de Derechos Humanos de nueva creación; Marisol Suárez Correa la Secretaría del Campo, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar en la Secretaría de Economía, Lizeth Galván Cortés en la Secretaría de Cultura y María Guadalupe Robles León dirigirá la Secretaría de Turismo, en donde tenía el puesto de subsecretaria.

En la Secretaría del Agua y Medio Ambiente estará José Lara Lona y Pablo Pérez Beltrán en la Secretaría de Obra Pública.

Martha Alejandra Rivera Cortés será la secretaria particular de la gobernadora, Alejandro Sierra Lugo dirigirá la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Juan Carlos Altamirano será titular de la Oficina de Representación y Enlace del Gobierno del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México y Miguel Ángel Mendiola Sánchez estará al frente de la Coordinación General de Comunicación Social.

"No tenemos pensado entregar el sistema de salud a la federación, no me lo han pedido; tampoco hay una solicitud para hacerlo; hay un reconocimiento de lo que se ha hecho en Guanajuato".

La gobernadora electa adelantó que "despachará" en el edificio de Palacio de Gobierno en esta capital, en donde están los tres poderes, por lo que se buscarán los medios legales para concluir los contratos de las oficinas que la actual administración renta en el edificio G100 ubicado en el Puerto Interior.