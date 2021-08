Libra la cárcel jovencita que apuñaló y mató a su novio golpeador

Sayuri, de 23 años, quedó libre bajo reservas de ley luego de permanecer detenida por el presunto homicidio de su pareja, a quien acusó de golpearla y amenazarla de muerte; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no acreditó que participó en los hechos.

La mañana del sábado pasado, la mujer se entregó a la policía horas después de que su novio muriera; declaró que Adrián había sido atacado por sujetos que intentaron asaltarlos en el Pueblo de Santa Lucía.

Contó a los agentes que a las cinco de la mañana llegaron al edificio donde vivían, pero antes de entrar al fondo de la calle, los delincuentes hirieron con un cuchillo a Adrián.

No obstante, vecinos que a esas horas estaban afuera vieron que Sayuri y su pareja sentimental llegaron en una motocicleta.

Minutos después, los gritos de ambos alertaron a los colonos; pedían ayuda para él, quien se desangraba por una lesión en la pierna.

Policías que atendieron el caso supieron después que Adrián había discutido y golpeado a Sayuri hasta desmayarla por una supuesta infidelidad. Al despertar, ella tomó un cuchillo y se lo clavó en la pierna.

Pese a las contradicciones en la declaración, la autoridad local no pudo probar la responsabilidad de la mujer en la muerte por arma blanca de su pareja sentimental y quedó en libertad.