Libre, sujeto que agredió sexualmente a mujer en CDMX

Francisco "N", identificado como agresor sexual de una mujer en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, y a quien las autoridades capitalinas buscaban relacionarlo como el presunto violador serial que opera en la alcaldía Miguel Hidalgo, dejó por su propio pie el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) al que fue enviado como medida cautelar.

Fuentes consultadas refirieron que el sujeto no tenía como medida cautelar permanecer en el Centro, a pesar de que fue vinculado a proceso por la agresión contra una mujer de 45 años en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, motivo por el que fue detenido por la policía capitalina.

Francisco "N" sólo permaneció un día en el Cevarepsi y lo abandonó por su propio pie. De acuerdo con las fuentes, no se le acreditó que fuera el sujeto buscado por las autoridades capitalinas.

Además, por su condición psicosocial, tampoco podía permanecer en prisión. El día de su detención, el pasado 4 de septiembre, Francisco "N" aseguró a su víctima que era perseguido por la policía; sin embargo, la Fiscalía capitalina no logró imputar otra carpeta de investigación y menos relacionarlo con otras agresiones.

Tampoco que permaneciera en prisión por la agresión sexual que ameritó su detención.