Libros con QR; alumnos, sin acceso

Ciudad de México.- Desde primero hasta sexto grado de primaria, los libros de texto gratuitos contienen cientos de códigos QR, a pesar de que cifras de la Secretaría de Educación Pública, indican que apenas 29.8% de las escuelas públicas de educación básica cuentan con servicio de internet. Esto es, 40 mil 771 de los 136 mil 880 planteles en todo el país.

Los datos de la SEP que encabeza Leticia Ramírez también revelan que 91% de los centros educativos públicos cuentan con electricidad, o sea que 12 mil 313 planteles no tienen ese servicio.

Una revisión al libro Lenguajes de primero, segundo y tercer grados revela que en esos ejemplares hay 21 códigos QR que enlazan a videos u otra información. En libros de cuarto, quinto y sexto se contabilizaron 126 códigos.

Fundadora y directora de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia considera que la integración de códigos QR en los libros de texto refleja una gran ignorancia.

“Los códigos QR denotan la ignorancia y el poco trabajo en tierra de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Por un lado, manejan una narrativa de apoyar al ‘pueblo bueno’ y cambiar la situación de los niños y adolescentes, pero por otro generan un proceso que a todas luces es discriminatorio, ya que existen muchas escuelas que no sólo no tienen internet, sino que no cuentan con los servicios básicos para otorgar clases de calidad”, subraya.