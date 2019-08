Libros de texto gratuito mencionan victoria de AMLO como presidente

Los libros de texto gratuitos que utilizarán los niños mexicanos ya mencionan al presidente Andrés Manuel López Obrador que ganó la Presidencia en 2018, pero omiten otros hechos importantes y también recientes, como los terremotos de septiembre de 2017, que dejaron estragos en la mitad del país.

Como parte de los contenidos del libro de Historia para quinto grado de primaria, en el quinto capítulo México al final del siglo XX y los albores del siglo XXI, se menciona la contienda electoral donde resultó ganador el morenista. "A partir de 2012 y hasta 2018 Enrique Peña Nieto, del PRI, ejerció el periodo presidencial y en 2018 fue elegido presidente Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos haremos historia'.

De este modo, en las primeras décadas del siglo 21, se ha registrado en México un proceso de alternancia en el poder", se lee en la página 171.

En los libros de texto de los estudiantes de quinto grado, que abordan la historia de México, se aborda en varias ocasiones el terremoto del 19 de septiembre de 1985 y las acciones de la sociedad civil así como la respuesta del país, pero no se mencionan los fenómenos del 7 y 19 de septiembre de 2017, hechos ocurridos casi un año antes de la victoria del presidente, y que los niños mexicanos que hoy estudian el quinto grado de primaria, sí les tocó vivir.

En el texto también se consignan algunos hechos polémicos en la historia de México que han ocurrido en los últimos 40 años. Por ejemplo, el asesinato del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio, la crisis económica de 1982, el levantamiento zapatista de 1994.

Además en los libros de Historia de quinto grado de primaria se aborda la reforma electoral de 1996, mediante la cual el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) obtuvo su autonomía constitucional, "esto significaba que el gobierno no tendría el control de las elecciones sino que serían dirigidas por ciudadanos que no militaran en partidos políticos", señala el texto en su página 171.

Como resultado de estos procesos, los libros de texto mencionan el triunfo del "partido opositor" de la Revolución Democrática en el gobierno de la Ciudad de México; las elecciones presidenciales del 2000 en las que ganó Vicente Fox Quesada (PAN); luego señalan que el proceso democrático continuó con la victoria de Felipe Calderón Hinojosa.

También se mencionan las elecciones presidenciales "muy competidas y cuestionadas" de 1988 en las que resultó electo Carlos Salinas de Gortari; y el levantamiento armado del 1 de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), "constituido en su mayoría por indígenas de Chiapas se levantó en armas en contra del gobierno exigiendo reconocimiento y respeto a sus derechos".

Los libros de texto también reconocen la diversidad y rechazan la discriminación racial y por las preferencias sexuales de las personas.

Por ejemplo, el libro de Formación Cívica y Ética para quinto grado de primaria menciona en su bloque III que la diversidad es una característica de la humanidad y que una de las principales riquezas de México es su diversidad cultural. Se les pide a los niños reconocer y respetar "a todos" sin importar la edad, sexo, posición económica, origen étnico, orientación sexual o religión; así como denunciar toda forma de maltrato basada en prejuicios.

"Otros rasgos de la diversidad están relacionados con la edad, el género, la apariencia física, las capacidades o la orientación sexual. En todos los casos es importante aprender a valorar y respetar la diversidad, reconocer a todas las personas iguales en dignidad y derechos, y eliminar la discriminación", señala el texto en la página 95.

"En México se discrimina principalmente por el tono de piel, por la orientación sexual, por ser indígena, migrante, pobre y por las creencias religiosas. En ocasiones las personas discriminan porque tienen temor a lo diferente o por prejuicios; sin embargo, nada justifica la discriminación, porque viola los derechos y la dignidad de las personas".

En el libro de Formación Cívica y Ética de cuarto grado de primaria, se introduce el concepto de género y la diferencia entre este y el sexo, "una diferencia que divide a la humanidad".

"Si hablamos acerca de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, nos referiremos al sexo; si son diferencias o expectativas culturales, al género".

Aunque están actualizados en algunos hechos, como la victoria del presidente López Obrador, la información que se entrega a los niños de primaria considera que todavía es una obligación ciudadana alistarse en la Guardia Nacional.

A partir de la reforma constitucional de 2019 esta obligación se elimina puesto que la Guardia Nacional se estableció como una institución de seguridad pública y no un cuerpo de reserva, como era anteriormente y todavía aparece en el libro de Formación Cívica y Ética para sexto grado de primaria.