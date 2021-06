Libros de texto gratuitos se están trabajando con seriedad: Arriaga

El director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga niega que sea un fracaso el incumplimiento de lo que él mismo se impuso: el rediseño de 18 de los 30 libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2021-2022, que se comprometió a tener listos el 31 de mayo; el rediseño era con el fin de "recuperar el alma" de esos materiales y poderlos distribuir entre los niños educación primaria en agosto.

A través de un nuevo mensaje de audio de 5 minutos 25 segundos que ayer miércoles envío a los grupos de WhatsApp de los maestros que colaboraron en el rediseño de los libros que se hizo de manera exprés, en dos meses, el funcionario asegura que es mentira que el rediseño de los libros de texto gratuitos haya sido un fracaso y acusa la filtración de sus audios, que dice han utilizado los medios de comunicación para "denostar, humillar y banalizar el proceso de rediseño de los libros de texto" que iniciaron a finales de febrero.

"Algunos señalan que hemos fracasado, me pregunto ¿fracaso es tener más de mil 500 propuestas de secuencias didácticas elaboradas por académicos y representantes de cada uno de los estados para las distintas 18 asignaturas asumiendo que sólo necesitaríamos un poco más de 200 para terminar todos esos libros?, ¿fracaso es que más de 2 mil 600 académicos se registrarán y tomarán una capacitación en donde concluyeron más de mil 800 participantes?, ¿fracaso es tener un cronograma y cumplir con las etapas según lo establecido?", se plantea Marx Arriaga en el mensaje de audio.

El funcionario afirma tener un cronograma establecido pero no lo ha mostrado, tampoco el diagnóstico que motivó el rediseño de 18 de los 30 libros de texto. En marzo, en una entrevista con Canal 22, incluso dijo que tras la conclusión del rediseño de estos 18 materiales para este ciclo escolar, entrarían al rediseño de todos los restantes "la meta es que el próximo año entrar a reformar todos los de español y matemáticas y tener toda la oferta editorial de la SEP", señaló entonces.

En el mensaje donde el funcionario critica a los medios de comunicación "que estén dispuestos a escuchar y utilizar una grabación de WhatsApp pero no tengan el valor de llamarme y tratar de contrastar la información" y cuestiona a "supuestos investigadores" que analicen el rediseño sin "acercarse a las fuentes primarias para reconocer el proceso, las etapas, la justificación y el alcance de los productos", Marx Arriaga les dice a los maestros que los libros de texto se están trabajando con seriedad, con profundidad, con ahínco y con buena fe.

"Los epítetos como exprés no responden con la realidad sino sólo intentan descalificarla. Ahora ¿sólo entregaremos dos libros como resultado de la convocatoria? Claro que no. Tenemos materiales para abordar las 18 asignaturas pero se realizará conforme a un cronograma, siguiendo un proceso que busca la excelencia de los materiales diseñados, no porque así lo deseamos, que también, sino porque así lo mandata la Ley General de Educación", apunta en su mensaje.

Marx Arriaga además cuestiona que una de las críticas que le hacían fuera la "carga ideológica" que incluía el rediseño, y señala: "que los niños o niñas que los leyeran se verían influenciados por ideas comunistas, fascistas, franquistas y neonazis. Todas al mismo tiempo. Según sus previsiones los libros ya estaban redactados y todo era una simulación".

Arriaga las califica de "supuestas verdades" y agrega que se trata de "una manipulación realizada sin escrúpulos por algunos medios y académicos que lo único que intentaban era manchar y obstaculizar un proceso académico democrático, serio, que poco a poco vamos entregando sus resultados".

El exdirector general de bibliotecas concluye su mensaje de audio con una sentencia: "si alguno cree que porque se filtra un audio en un grupo de WhatsApp dejaré de comunicarme con ustedes por miedo, se está equivocando".

Sin embargo, el funcionario no ha respondido a todas las quejas, dudas y preguntas que le hacen los propios maestros que participaron: ¿por qué los reconocimientos –único pago que recibirán los participantes—no cuenta con código QR ni con el sello que la propia SEP solicita para darle validez académica?, ¿si entregará los libros de texto rediseñados de manera escalonada cuándo en realidad se aplicará el programa 2017 de las asignaturas rediseñadas pues hay cambios importantes entre el programa 2011 y el de 2017? Cuándo responderá a esas y otras preguntas.