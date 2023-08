Libros de texto, "muy débiles" en matemáticas y español: Gobernador

A-AA+

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que si un juez ordena no entregar los libros de texto gratuito no se entregarán en Guanajuato; además, expuso que existe un rechazo generalizado de parte de los padres de familia.

"Sí están preocupados los papás por los contenidos, eso es cierto, me lo dice la gente en las calles", aseveró el panista.

Explicó que se están revisando los contenidos de los libros y encontró que "viene muy débil" en las materias de español y matemáticas.

El gobernador aclaró que él no se meterá en el tema ideológico, del que se hace alusión, pero sí en las carencias que tienen en los temas de matemáticas y español.

Rodríguez Vallejo precisó que su gobierno hará lo que ordene un juez con relación al amparo que impulsó la Unión Nacional de Padres de Familia.

"Si un juez nos ordena no entregarlos, no los vamos a entregar, si un juez nos ordena entregarlos los vamos a tener que entregar; entonces, nos preparamos para estos dos supuestos", acotó.

Dijo que en esta entidad "queremos que se resuelva el tema jurídico para nosotros poder actuar de una u otra manera".

De darse un fallo judicial que mandate la distribución de los libros de texto a las aulas, se entregarán cuadernillos de trabajo de matemáticas y español, para complementar el aprendizaje.

El mandatario guanajuatense indicó que están preparados para la resolución que en uno u otro sentido se emita por parte de la autoridad jurisdiccional.

"Hemos pedido, desde hace tres meses que ya veíamos venir este tema de los amparos, a los alumnos anteriores que nos dejaran sus libros de texto.

Dijo que han recolectado casi un millón de libros del ciclo anterior, y en caso de que no se puedan repartir los de este ciclo, estamos preparados para ese escenario.