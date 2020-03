Libros sobre feminismo que debes leer

Las diferentes corrientes feministas y las diversas olas del feminismo que el mundo ha vivido, ha generado una gran variedad de libros que abordan al feminismo desde diferentes ángulos. Con motivo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer y del Paro Nacional #UnDíaSinNosotras, que se llevará a cabo el próximo lunes, te sugerimos una lista de 12 títulos que no puedes dejar de leer.

Autoras diversas, de escuelas y corrientes distintas, escritos en los últimos años o libros que ya son parte de la lista de clásicos, abordan temas como el feminismo, la subalternidad, la equidad de género, el machismo, la violencia de género, el feminicidio y el micromachismo.

La guerra contra las mujeres (Mapas)

RITA SEGATO

Este libro da cuenta del patriarcado y de cómo en las últimas décadas están marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un ensayo a escala planetaria. El capitalismo exacerbado, producto de una modernidad-colonialidad genera nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad y sus cuerpos. De acuerdo con la autora, sólo a partir de una revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible detener el femigenocidio que hoy impera.

Todos deberíamos ser feministas (Literatura Random House)

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra en este libro donde parte de una definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo, y sin dejar de lado el humor, la autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar más justo. "Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestas consigo mismos. Y esta es la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos."

La mujer completa (Kairos)

GERMAINE GREER

En este libro, la feminista australiana señala que el feminismo está perdiendo de vista los objetivos de lo que en sus inicios fue un movimiento de liberación. Greer repasa tópicos como el sexo, la mutilación o el poder de las mujeres. Con argumentos sólidos, la autora demuestra que, si bien las mujeres han recorrido un largo camino en los últimos treinta años, la idea de que ya se ha alcanzado la meta sirve para encubrir la discriminación y explotación que continúan afectando a las mujeres de todo el mundo, en ámbitos tan fundamentales como la salud, la sexualidad, el trabajo, la política, la publicidad o la economía.

Feminismo 4. 0 (Ediciones B)

NURIA VARELA

Nuria Varela ofrece en este texto la continuación de su clásico "Feminismo para principiantes". Ahora analiza las últimas teorías, movilizaciones y propuestas del movimiento político y social que, con sus aciertos y contradicciones, está poniendo en jaque la desigualdad estructural de la sociedad. Políticas de la identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, teoría queer, transfeminismo, interseccionalidad, biopolítica y ciberfeminismo son solo algunos de los conceptos que trata en este nuevo libro. "El feminismo ha aparecido en las primeras décadas del siglo XXI como un tsunami. El fenómeno extraordinario es el hartazgo de millones de mujeres en el mundo que han reaccionado de manera impresionante frente a la violencia, la opresión y la discriminación. Así, la cuarta ola del feminismo, alimentada por las tres anteriores, las redes sociales y la toma de conciencia de las generaciones más jóvenes, está removiendo los cimientos patriarcales como nunca".

Habla: Los hombres me explican cosas / La voz pública de las mujeres (Editorial antílope)

MARY BEARD Y REBECCA SOLNIT

Este es un libro doble compuesto de un par de ensayos hacen eco uno del otro. El tema central es el acto del habla en la esfera pública y quién tiene derecho o no a ejercerla. "Los hombres me explican cosas" de Rebecca Solnit y "La voz pública de las mujeres" de Mary Beard, abordan tanto la sobrevaloración de la voz de los hombres como el silenciamiento de la voz de las mujeres. La conjunción de este dúo busca trazar puentes entre la academia, la práctica literaria y la vida diaria, al tratar, desde dos perspectivas en diálogo, el papel de la voz de las mujeres en el espacio público, su silenciamiento y su relevancia acallada.

No son micro. Machismos cotidianos (Grijalbo)

CLAUDIA DE LA GARZA Y ERÉNDIRA DÉRBEZ

Un libro que entrega las preguntas y las respuestas que más tiempo, espacio y caracteres ocupan en la discusión cibernética, en los cafés y en las calles después de cada marcha contra la violencia feminicida. Cualquiera que se pregunte por qué no debe usar el término feminazi, por qué tantos hombres interrumpen a las mujeres, por qué hay hombres aterrados frente al cambio, por qué le damos más valor a una estatua que a la vida de una chica asesinada, cómo se puede ser igualitario más allá del discurso, encontrará aquí las claves para la comprensión y el debate informado.

Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX (FCE)

LAMAS, MARTA (COORD.)

El libro parte de la idea de que "las mujeres no son en sí mismas, una categoría de análisis suficiente, ni sujetos de una narración histórica unitaria, sino protagonistas de relatos con tramas múltiples y casi siempre disonantes". Aborda diversos aspectos de la vida de la mujer, que van desde el análisis de su trayectoria política en el siglo XX hasta la apertura de nuevos espacios laborales, con la subsecuente transformación de su papel social, pasando por la conquista de sus derechos, el tratamiento literario de la feminidad, la situación de las sexoservidoras, en la búsqueda de la reflexión de la mujer de todos los días.

Feminismo para torpes (Ediciones Martínez Roca)

NEREA PÉREZ DE LAS HERAS

Partiendo de escenas cotidianas, planteadas desde el humor, y desde su propia experiencia, Nerea Pérez analiza de manera crítica todos los aspectos relacionados con el feminismo: el patriarcado y la manera de estar en el mundo de los hombres, los hitos de la historia del feminismo, los clichés del negacionismo machista, los mensajes que la sociedad envía a las mujeres sobre cómo deben comportarse, cosas que parecen feministas pero no lo son.

El segundo sexo (Cátedra)

SIMONE DE BEAUVOIR

Este ensayo existencialista fue publicado en dos tomos y se considera a día de hoy como una obra de referencia filosófica. Además de contar la vida y la situación de las mujeres tras la Segunda Guerra Mundial, este libro ha nutrido a todo el feminismo que se ha hecho en la segunda mitad del siglo, sino que es el ensayo feminista más importante de la centuria. Todo lo que se ha escrito después en el campo de la teoría feminista ha tenido que contar con esta obra, bien para continuarla en sus planteamientos y seguir desarrollándolos, bien para criticarlos oponiéndose a ellos.

Una habitación propia (Seix Barral)

VIRGINIA WOOLF

En este ensayo Virginia Woolf explica las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, especialmente el arduo acceso a la educación. El título de la obra refleja la idea según la cual una mujer tiene que tener "algo de dinero y una habitación propia" si desea producir una obra. Lejos de cualquier dogmatismo, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta: independencia económica y personal, es decir, Una habitación propia.

Teoría King Kong (Literatura Random House)

VIRGINIE DESPENTES

En este ensayo la autora reflexiona sobre la sexualidad feminista, los traumas ligados a la violación o a la pornografía. Se presenta como una obra que pretende abrir un diálogo y potenciar el feminismo del futuro. Es uno de los grandes libros de referencia del feminismo y de la teoría de género, un incisivo ensayo que habla de la prostitución, la violación, la represión del deseo, la maternidad y la pornografía, y para contribuir al derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual.

Monstruas y centauras: nuevos lenguajes del feminismo (Anagrama)

MARTA SANZ

Tres acontecimientos más una sentencia (el #MeToo, la carta de las intelectuales francesas, la huelga feminista del 8 de marzo y la sentencia de La Manada) han marcado la agenda en los últimos meses y han puesto en el punto de mira el concepto del feminismo hoy. Este libro es una reflexión sobre cómo posicionarse ante esos hechos concretos, cómo "proteger" la lucha feminista de la simplificación y comercialización de un capitalismo que lo puede absorber todo, y sobre las cuotas y el poder, para llegar a la conclusión de que quizás lo que deba modificarse sea la noción del poder de las mujeres.